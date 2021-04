Sebbene con un po’ di ritardo sulla tradizionale tabella di marcia, che vede il lancio di una major release di driver AMD intorno a Dicembre/Gennaio, Advanced Micro Devices ha annunciato il rilascio del Radeon Software Adrenalin 21.4.1, una nuova pietra miliare che espande il già vasto set di features della suite driver per schede grafiche.

Sviluppata pensando ai videogiocatori, la nuova release driver di AMD porta con sé una versione rinnovata di AMD Link, che vede la luce anche come app standalone per Windows e che permetterà di collegarsi al proprio Gaming PC da un altro computer Windows, smartphone, tablet o TV, consentendo di giocare virtualmente ovunque ai propri giochi. Questo aggiornamento include inoltre tutta una serie di miglioramenti all’interfaccia grafica indirizzati alla facilità d’utilizzo, semplificando la registrazione e gli strumenti di streaming in modo da consentire un’esperienza più intuitiva in ogni situazione. Tramite AMD Link, poi, sarà possibile trasmettere sessioni di gioco a 144 Hz a banda elevata, supporto a surround 5.1 e latenze ridotte con giochi come CS:GO, dove l’input lag può fare la differenza tra una vittoria ed una sconfitta.

Altro miglioramento importante riguarda le performance metrics di processori AMD Ryzen e schede grafiche AMD Radeon, adesso monitorabili da un’unica interfaccia: potrete infatti controllare la percentuale d’utilizzo della CPU, le frequenze operative, le tensioni, i consumi e la velocità delle ventole in una singola schermata.

Ulteriori miglioramenti riguardano il compartimento Registrazione & Streaming, con tutte le impostazioni correlate disponibili in un’unica scheda, con la possibilità di personalizzare le scene dalla stessa interfaccia e con un nuovo Wizard che guiderà l’utente passo dopo passo per la prima registrazione od il primo streaming.

Altra sostanziale novità è la nuova funzionalità AMD Crash Defender, una nuova feature di stabilità che assicura che il sistema rimanga “in vita”, preservando i dati e recuperando in pieno da eventuali crash fatali in alcune situazioni. Combinato poi con lo strumento di segnalazione bug (AMD Bug Report Tool), l’Adrenalin Radeon Software consente al team di sviluppo di AMD di risolvere rapidamente tutti i problemi incontrati con i prodotti dell’azienda: un importante messaggio che cerca di sfatare il mito dei driver scadenti di AMD.

Troviamo poi il supporto al decoding del PlayReady AV1 di Microsoft tramite accelerazione hardware dedicata per tutte le schede video RX 6000, garantendo la compatibilità coi contenuti protetti e codificati con il nuovo codec.

Infine, per venire incontro agli utenti affetti da discromatopsia (meglio nota come daltonismo), AMD mette a disposizione impostazioni personalizzabili per contrastare le deficienze cromatiche di chi soffre di protanopia, deuteranopia e tritanopia, garantendo un’esperienza vivida e fedele all’originale per tutti.

Il nuovo pacchetto driver AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 è disponibile al download presso la pagina AMD Drivers and Support.