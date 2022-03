Dopo averlo annunciato nel corso della presentazione ad inizio anno al CES di Las Vegas, AMD presenta il Ryzen 7 5800X3D il primo processore, come viene suggerito dal nome stesso, a integrare la tecnologia AMD 3D V-Cache.

AMD ha inoltre presentato un nuovo stack di processori desktop Ryzen serie 7, 5 e 3 ed ha esteso il supporto per i suoi processori serie 5000 su chipset serie 300, offrendo agli utenti AMD ancora più opzioni per creare gaming experience realmente personalizzate. I processori mainstream sono la soluzione ideale per le nuove PC build, offrendo fino a otto core e 16 thread e 36MB di cache nell’AMD Ryzen 7 5700X.

Ritornando al discorso intrapreso inizialmente ed entrando più nello specifico, la nuova tecnologia 3D V-Cache di AMD rende estremamente veloce la cache L3 che, insieme a quella di livello 2, ricopre un ruolo cruciale nel velocizzare le operazioni. Allo stesso tempo la nuova tecnologia permette di avere dimensioni molto ridotte grazie al concetto 3D, ovvero impilando le memorie l’una sull’altra creando dei veri e propri chiplet, adesso distribuiti sia in orizzontale che in verticale (Vertical-Cache) con un guadagno non indifferente sul fronte prestazioni. Tradotto in numeri, il 5800X3D è più veloce del l 15% in-game rispetto ai processori senza Cache 3D, rendendo la soluzione desktop più avanzata al mondo per i videogiocatori.

È basata sulla medesima architettura Zen 3 a 7 nm e gli stessi 8 Core e 16 Thread del più economico Ryzen 7 5800X ma con una frequenza minima e massima di 3.4 GHz e 4.5 GHz (400 e 200 MHz in meno rispetto al modello standard). Il Ryzen 7 5800X3D sarà disponibile a partire dal prossimo 20 aprile con il prezzo suggerito al pubblico di 449 dollari.

“Che tu sia uno dei primi ad adottare il massimo in termini di prestazioni di gioco con il primo processore Ryzen con tecnologia AMD 3D V-Cache o un nuovo giocatore che costruisce il tuo primo rig, puoi trovare un’esperienza best-in-class con AMD”, ha dichiarato Saeid Moshkelani, senior vice president e general manager, Client business unit, AMD. “Con l’annuncio di oggi AMD offre agli utenti il potere di scelta portando prestazioni di gioco leader a tutti i livelli di costruzione del sistema”.