ASUS ha reso disponibile per il territorio italiano il notebook ExpertBook B9 (B9450), l’ultimo nato della nuova serie ASUS ExpertBook, che offre prestazioni, durata e design senza pari in un form factor ridotto. Con un peso inferiore a un kg, mai visto nel mondo dei notebook, e un profilo sottile di 14,9 mm, il nuovo ASUS ExpertBook B9 (B9450) è infatti il portatile aziendale più leggero al mondo.

Grazie al display NanoEdge su quattro lati, il pannello da 14 pollici di ASUS ExpertBook B9 si inserisce in uno chassis standard per notebook da 13 pollici con uno stupefacente rapporto schermo/corpo del 94%. Nonostante il form factor ridotto, sono assicurate prestazioni ininterrotte grazie a una batteria di lunga durata che offre fino a 24 ore di autonomia, e viene garantito il massimo comfort grazie alla presenza della cerniera ErgoLift per una migliore esperienza di digitazione, al supporto integrato Amazon Alexa e a un sistema audio ottimizzato Harman Kardon.

Progettato per assicurare il massimo della portabilità, l’ExpertBook B9 (B9450) offre prestazioni di altissimo livello grazie a un processore Intel Core i7 di decima generazione, al design dual-storage con due SSD M.2 da 2 TB in slot PCIe 3.0 e 16 GB di RAM LPDDR3. La connettività è di tipo next-gen con Wi-Fi 6 (802.11ax), due porte Thunderbolt 3, due HDMI e un esclusivo ASUS NumberPad 2.0 integrato nel touchpad per un rapido inserimento dei dati. Oltre ad essere costruito per durare nel tempo grazie allo standard Military Grade, ExpertBook B9 (B9450) prende sul serio la sicurezza, integrando un chip dedicato Trusted Platform Module 2.0 (TPM) per mantenere al sicuro i dati critici per l’azienda, mentre una telecamera IR integrata consente il login biometrico sicuro.

L’ASUS ExpertBook B9 (B9450) è disponibile presso i rivenditori specializzati al prezzo consigliato al pubblico di 1899€.