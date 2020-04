È stata annunciata da ASUS una nuova e potente linea di schede madri Z490 in grado di sfruttare al meglio il potenziale della nuova famiglia di CPU Intel Core di decima generazione. Ideale per gamer, appassionati e professionisti, ogni scheda madre ASUS e Republic of Gamers della gamma Z490 presenta miglioramenti e funzionalità che porteranno la velocità di clock oltre nuovi limiti.

Il chipset Z490 include numerose opzioni di connettività all’avanguardia tra cui un controller Wi-Fi integrato, numerose porte USB 3.2 Gen 2, Optane Memory e supporto RAID. La tecnologia proprietaria ASUS OptiMem III garantisce una migliore integrità del segnale e la tecnologia AI Overclocking aiuta a spingere al massimo le prestazioni della CPU senza rischi. La tecnologia AI Overclocking di ASUS utilizza un algoritmo proprietario per analizzare le impostazioni ottimali di velocità e tensione di clock per la scheda madre, aiutando gli utenti a portare la propria CPU al limite, con un semplice clic del mouse.

Le schede madri della serie ASUS Z490 saranno presto raggiunte dalle schede madri ASUS e ROG H470, B460 e H410, offrendo agli utenti una scelta più ampia per soddisfare le loro esigenze. Per ulteriori dettagli sulla gamma completa ASUS, visitare la pagina ASUS Z490.

ROG Maximus XII Extreme

L’Extreme è la punta di diamante della nuova lineup Z490 e rappresenta la prima scelta per le build che utilizzano CPU di fascia alta, schede grafiche multiple e una grande quantità di spazio di archiviazione. Una serie di chokes in lega MicroFine completa il sistema di alimentazione e i pin ProCool mantengono il flusso di corrente stabile alla CPU. Una solida piastra in alluminio fornisce ulteriore raffreddamento, dissipando il calore dalle unità di memoria NVMe. Maximus XII Extreme vanta anche la tecnologia ASUS OptiMem III e una topologia daisy-chain per una migliore integrità del segnale.

Questa scheda permette una velocità delle memorie di 4800 MHz, permettendo però a tutti coloro che sono pronti ad esplorare i limiti estremi dell’overclocking, di andare anche oltre.

ROG Maximus XII Extreme garantisce anche una compatibilità estesa con oltre l’80% dei kit DDR4 a 4600 MHz e presenta un display LED per i POST code accanto ai pulsanti di accensione, retry e safe boot.

I quattro slot M.2 permettono di creare build con spazio di archiviazione ampio e ultra veloce mentre un vasto assortimento di porte USB garantisce la massima connettività.

Non mancano porte USB Type-C di ultima generazione in grado di raggiungere velocità fino a 20Gbps e connessioni tramite controller Intel Ethernet I225-V 2,5 Gb e Marvell® 10 GbE. Chi preferisce una soluzione senza cavo può sfruttare invece WiFi 6 e Bluetooth® 5.1.

È inclusa nella confezione la ThunderboltEX 3-TR, scheda aggiuntiva Thunderbolt™ 3 certificata Intel, che offre velocità bidirezionali fino a 40 Gbps.

ROG Maximus XII Apex

ROG Maximus XII Apex ha un PCB a sei strati ottimizzato per l’overclocking e lo stesso design a 16 fasi di potenza della Maximus XII Extreme, con un enorme dissipatore di calore posizionato sopra i componenti di alimentazione per garantire che rimangano freschi. Per contribuire a fornire la vasta potenza necessaria per sfruttare al massimo il potenziale da record dalle CPU Intel Core di decima generazione, la Apex presenta, oltre al connettore standard ATX a 24 pin, due connettori di alimentazione aggiuntivi a otto pin nell’angolo in alto a sinistra.

I punti di misurazione della tensione ROG ProbeIt si trovano sulla parte destra della scheda, vicino a un quartetto di switch DIP per il controllo della sequenza di avvio del boot di overclocking. L’hub di controllo integrato include anche un display LED per codici POST e pulsanti FlexKey e Start rimappabili.

ROG Maximus XII Formula

ROG Maximus XII Formula rappresenta la base ideale per le build con raffreddamento liquido. Il suo VRM presenta un water block CrossChill progettato in collaborazione con EK Water Blocks. Il dissipatore ibrido CrossChill EK III è in grado di abbassare meglio le temperature, raggiungendo fino a 50 ° in meno rispetto ad un design standard ad aria.

Display LED per i POST code e pulsanti dedicati di accensione e ripristino si trovano nell’angolo in alto a destra della scheda. Due slot M.2 si trovano sotto i dissipatori nella parte anteriore della scheda, mentre un terzo è posizionato nella parte posteriore, tutti configurabili in RAID per le massime prestazioni di archiviazione.

Non mancano ovviamente Ethernet, da 10 Gb e 2,5 Gb e connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.1. È possibile anche usufruire della suite AI Cooling e AI Networking con tecnologia GameFirst VI.

ROG Maximus Hero (Wi-Fi)

ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) fornisce ai giocatori più esigenti tutte le caratteristiche e le tecnologie che contraddistinguono da sempre le schede madri ROG.

La migliore connettività è garantita da due porte Ethernet, con una velocità fino a 5Gbps, e la tecnologia WiFi 6.

AI Overclocking è in grado di analizzare al meglio il sistema per trovare le impostazioni ideali con un semplice clic. OptiMem III permette invece di sfruttare una frequenza delle memorie più alta diminuendo anche la latenza.

Ovviamente è possibile personalizzare gli effetti di illuminazione RGB grazie ad AuraSync.

ROG Strix Z490-E e Z490-F Gaming

Con rispettivamente 14 + 2 e 12 + 2 stadi di potenza, Strix Z490-E Gaming e Strix Z490-F Gaming sono pronti per overcloccare con facilità le più recenti CPU Intel Core di decima generazione. Questa coppia di schede madri presenta un dissipatore con heat pipe incorporato per raffreddare gli stadi di potenza mentre un dissipatore secondario raffredda il chipset Z490. I connettori di alimentazione ausiliaria ProCool II e i PCB a sei strati assicurano che l’alimentazione sia stabile e regolare.

Strix Z490-E Gaming ha una ventola opzionale che può essere collegata al dissipatore VRM per un ulteriore raffreddamento durante l’overclocking. Quattro slot DIMM utilizzano un design daisy-chain per un massimo potenziale di frequenza e gestiscono le RAM ad una velocità di 4600 MHz e oltre.

La velocità Ethernet di base è di 2,5 Gb grazie ai controller Intel I225-V.

Strix-E ha anche WiFi6 e Bluetooth® integrati, mentre Strix-F può utilizzare il suo slot M.2 E-key per accogliere un modulo Wi-Fi opzionale. Sono disponibili due slot M.2 per gli SSD NVMe che si trovano sotto i dissipatori per garantire prestazioni costanti.

ROG Strix Z490-I Gaming

La scheda madre mini-ITX ROG Strix Z490-I Gaming presenta un PCB compatto a otto strati per una migliore dissipazione passiva e un VRM con stadi di potenza 8 + 2 con raffreddamento attivo per l’overclocking.

Nonostante le sue dimensioni, Strix Z490-I Gaming può ospitare due dispositivi M.2 sotto i dissipatori per garantire un adeguato raffreddamento anche nelle build di piccole dimensioni. Sono disponibili un totale di 13 porte USB, tra cui tre connettori USB 3.2 Gen 2 Tipo A e un Tipo C sul pannello posteriore.

ROG Strix Z490-H Gaming

ROG Strix Z490-H Gaming ha grandi dissipatori di calore che coprono il chipset e stadi di potenza 12 + 2. Gli slot di memoria possono ospitare moduli DIMM con velocità di 4600 MHz.

I tre slot PCIe principali della scheda madre sono rinforzati da ASUS SafeSlot per una maggiore durata nel caso in cui si debba spostare o trasportare il proprio sistema con una scheda installata. Uno dei suoi due slot M.2 ha un dissipatore dedicato ed è disponibile un terzo slot E-key M.2 per accogliere un modulo WiFi 6 opzionale. Dispone inoltre di Ethernet da 2,5 Gb.

Le tecnologie AI Overclocking e AI Networking consentono di superare i limiti quando è necessario e senza alcun problema di calore grazie alla tecnologia AI Cooling.

ROG Strix Z490-A Gaming

ROG Strix Z490-A Gaming rappresenta una grande novità, il suo design bianco risulta estremamente accattivante e offre finalmente una soluzione a tutti i gamer alla ricerca di una scheda performante da inserire nella propria build white. Per quanto riguarda le specifiche, è simile alla Strix Z490-H, a parte lievi differenze nelle porte USB posteriori e la disponibilità di un connettore USB Type-C sul pannello anteriore.

ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi)

ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi) si rivolge agli appassionati di microATX. Sebbene considerevolmente più piccola delle schede madri ATX, Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi) incorpora comunque un design 12 + 2 e quattro slot DIMM.

La connettività avviene tramite Ethernet superveloce da 2,5 Gb e WiFi 6. Due slot PCIe x16 e uno slot PCIe x1 possono ospitare schede di espansione, mentre sono disponibili due slot M.2 per l’archiviazione NVMe ad alta velocità. Un dissipatore di calore sullo slot M.2 primario mantiene fresco l’SSD anche con carichi di lavoro sostenuti.

TUF Gaming Z490-Plus / TUF Gaming Z490-Plus (Wi‑Fi)

TUF Gaming Z490-Plus presenta un PCB a sei strati per una migliore dissipazione del calore e integrità del segnale, nonché un design 12 + 2 con componenti DrMOS. Condensatori TUF con elevata tolleranza al calore e ingressi di alimentazione ausiliari a nucleo solido ProCool completano il circuito di alimentazione principale. Sono disponibili due slot PCIe x16, di cui uno con il design ASUS SafeSlot rinforzato in metallo. Presenta inoltre due slot M.2 per gli SSD NVMe, uno dei quali è coperto da un dissipatore.

La scheda TUF Gaming Z490-Plus possiede un controller Intel Gigabit Ethernet con circuiti TUF LanGuard per proteggerlo dalle scariche elettrostatiche.

Il modello TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) dispone anche della connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

ProArt Z490-Creator 10G

ASUS ProArt Z490-Creator 10G è un nuovo modello che racchiude tutto ciò di cui un content creator o sviluppatore professionista ha bisogno, con l’ulteriore vantaggio di funzionalità e connettività aggiuntive. Il pannello I / O presenta connettori Thunderbolt 3 Type-C alimentati dal controller Intel “Titan Ridge” di ultima generazione, ciascuno in grado di raggiungere velocità fino a 40 Gbps. La connessione Thunderbolt supporta anche fino a 12 dispositivi in un collegamento a cascata e segnali video DisplayPort 1.4.

Per soddisfare le esigenze grafiche dei creatori di contenuti e dei professionisti della grafica, ProArt Z490-Creator 10G ha tre slot PCIe x16 che permettono di installare fino a tre schede grafiche con una topologia x8-x8-x4.

Sul retro, quattro connettori USB 3.2 Gen 2 Tipo A supportano velocità fino a 10 Gbps e due porte USB 3.2 Gen 1 Tipo A offrono velocità fino a 5 Gbps. È presente anche un controller Ethernet da 2,5 Gb e una scheda Ethernet da 10 Gb per prestazioni di rete superveloci.

ASUS Prime Z490-A

ASUS Prime Z490-A utilizza un design a 12 + 2 fasi con circuiti integrati DrMOS e il PCB a sei strati migliora il raffreddamento passivo. Gli slot DIMM possono supportare fino a 128 GB di memoria DDR 4 4600 MHz.

Il controller Ethernet da 2,5 Gb può essere integrato con un modulo WiFi compatibile CNVi tramite lo slot E-key M.2. Prime Z490-A possiede anche un header dedicato per le schede di espansione Thunderbolt 3.

Per l’audio, Prime Z490-A possiede un chip Realtek S1220A con un rapporto segnale-rumore di 120 dB e supporto per DTS: X® Ultra per un audio 3D accurato e ideale per giochi e film.

ASUS Prime Z490-P

Prime Z490-P, la scheda madre più economica della famiglia Z490, presenta un design del VRM 10 + 1 e supporta RAM fino a 4600 MHz.

Uno slot E-Key è pronto ad ospitare un eventuale scheda WiFi o ThunderboltEX 3-TR, mentre lo slot PCIe x16 principale presenta il design ASUS SafeSlot Core+ per fissare in modo totalmente sicuro e stabile le schede grafiche. Un controller Realtek Gigabit Ethernet e un codec audio ALC887 completano le specifiche principali.

ASUS Prime Z490M-Plus

Il design del VRM 8 + 1 DrMOS offre una potenza costante, mentre i dissipatori di calore sui circuiti di erogazione dell’alimentazione assicurano una potenza costante alla CPU Intel Core di decima generazione. Anche la memoria viene potenziata grazie ad ASUS OptiMem, che porta la frequenza della memoria fino ad una velocità di 4400 MHz.

È presente una porta Intel Gigabit Ethernet accanto alle porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C. Cinque porte SATA integrate sono disponibili per gli HDD, con due slot M.2 disponibili invece per i dispositivi di archiviazione NVMe. Il pannello I / O posteriore è dotato di uscita DisplayPort, HDMI ™ e DVI.