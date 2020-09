ASUS annuncia che da oggi fino al 20 settembre è attiva una promozione su tantissimi prodotti gaming con la formula del rimborso fino a 650 euro.

La promozione copre una gamma vasta di prodotti ROG e ASUS, coinvolgendo praticamente TUTTE le linee di prodotto: Schede Madri / Schede Video / Periferiche / Monitor / Networking / Case / AIO Cooling.

L’ampiezza della gamma di prodotto e l’importo complessivo raggiungibile – ben 650 euro – rendono questa promozione una opportunità imperdibile in un periodo quale il Back To School, includendo prodotti indirizzati al gaming e all’intrattenimento, ma utili anche per lo studio.

Schede Madri

All’interno della promozione sono incluse numerosissimi modelli di schede madri, tra cui la nuova line-up di motherboard con chipset Z490.

Queste nuove schede Z490 uniscono velocità estrema e tecnologie all’avanguardia per sfruttare tutta la potenza dei processori Intel® Core™ di decima generazione.

Schede Video

Per godere della miglior esperienza di gioco è possibile approfittare dell’ASUS Gaming Weeks per aggiornare la propria scheda video. Dalla ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING alla DUAL-GTX1660-O6G-EVO, tantissime sono le proposte incluse nella promozione.

Periferiche, Monitor e Networking

Questa promozione permette di aggiornare da zero la propria postazione. All’interno dell’ASUS Gaming Weeks sono infatti incluse periferiche, monitor e networking per tutti i gusti. Il mastodontico ROG Swift PG65UQ si affianca a formati più tradizionali ma estremamente performanti come il velocissimo ROG Strix XG248Q a ben 240Hz, mentre le ROG Theta 7.1 aspettano solo di essere affiancate a soluzioni da sogno come il ROG Pugio II e la tastiera Strix Scope TKL.

Periferiche, Monitor e Networking

L’occasione è ghiotta per qualsiasi gamer, i prodotti inclusi sono davvero tanti, non mancano infatti neanche case o cooler, e con un cashback fino a 650 euro non si può esitare.

Come funziona

Acquista un prodotto ASUS idoneo tra il 31 agosto e il 20 settembre 2020 da uno dei partner selezionati Inserisci le informazioni richieste nel modulo di registrazione tra il 14 settembre e il 4 ottobre 2020 Dopo una veloce verifica riceverai il tuo rimborso direttamente sul tuo conto bancario

Facile come vincere nei videogiochi con i prodotti ASUS e ROG.

La promozione è disponibile dal 31 agosto e rimarrà valida sino al 20 settembre.