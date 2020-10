ASUS annuncia la nuova lineup di schede grafiche AMD Radeon serie 6000 targate TUF Gaming e ROG Strix. La nuova Serie AMD Radeon RX 6000 e l’architettura RDNA 2 offrono alte prestazioni, basse temperature e il funzionamento silenzioso che gli appassionati si aspettano.

ROG Strix LC Radeon RT 6800 XT

La Radeon RX 6800 XT è una delle più potenti GPU mai costruite dall’azienda di Sunnyvale. Per tenere a bada le temperature della nuova GPU, gli ingegneri ASUS hanno adottato un sistema a liquido capace di raffreddare sia il die GPU che i moduli di memoria GDDR6 che circondano il chip. Il calore proveniente da queste componenti è trasferito direttamente nel circuito di raffreddamento e smaltito dal radiatore da 240mm. L’AIO integra tubi dalla lunghezza di 600mm per offrire più opzioni di assemblaggio in un case e una coppia di ventole da 120mm dall’elevata pressione statica.

ROG Strix RX 6800 punta in alto con una serie completa di innovazioni ROG

Riguardo alla RX 6800, la GPU è dotata di tutte le ultime novità ASUS per le schede grafiche raffreddate ad aria. Dispone di un cooler a 2,9 slot e un trio di ventole dal design Axial-tech grazie al quale spinge un abbondante flusso d’aria attraverso l’array del dissipatore riducendo al minimo i livelli di rumore. Una ventola centrale controrotante assicura minime interferenze dovute a turbolenze indesiderate. TUF Gaming: design robusto e sobrio

ASUS ha anche creato le versioni TUF Gaming per la RX 6800 XT e RX 6800. Il design del raffreddamento di entrambe le schede è composto da un dissipatore da 2,9 slot costruito per un ampio margine termico e con un funzionamento silenzioso per le esigenze delle attuali GPU con il wattaggio più elevato. L’aria viene spinta attraverso quel dissipatore ad alta superficie utilizzando tre ventole Axial-tech. Proprio come sul radiatore ROG Strix, la ventola centrale ruota in senso orario mentre le due ai lati ruotano in senso antiorario per ridurre la turbolenza. Questo particolare design permette regimi più elevati e un movimento d’aria maggiore diminuendo però i decibel rispetto alle soluzioni tradizionali.