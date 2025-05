be quiet!, produttore tedesco di componenti premium per PC, presenta una gamma ricca di innovazioni nei settori del raffreddamento, dell’alimentazione e delle periferiche gaming in occasione del Computex di Taipei. I visitatori dello stand dell’azienda potranno vedere da vicino le nuove soluzioni di raffreddamento a liquido Pure Loop 3 LX e Pure Loop 3, la serie di alimentatori Pure Power 13 M, e il duo di mouse ergonomici Dark Perk Ergo e Dark Perk Sym. In mostra anche le tastiere meccaniche Dark Mount e Light Mount, lanciate il mese scorso, insieme al Light Base Stand, un supporto progettato su misura che valorizza – in tutti i sensi – il case Light Base 900 FX.

Pure Loop 3 LX e Pure Loop 3: raffreddamento a liquido evoluto

In prima linea nell’offerta di raffreddamento troviamo il Pure Loop 3 LX, una soluzione AiO pensata per il segmento mainstream che unisce un design industriale deciso a prestazioni silenziose. È dotato di una pompa all’avanguardia con motore a 6 poli, illuminazione ARGB e cover intercambiabili, per una personalizzazione visiva facile e veloce. Le ventole Light Wings LX ad alta velocità e la piena compatibilità con i più recenti socket Intel e AMD garantiscono performance termiche di alto livello. A completare l’offerta c’è il Pure Loop 3, un modello più accessibile che offre comunque un eccellente raffreddamento grazie alle ventole Pure Wings 3 PWM ad alta velocità, mantenendo al minimo la rumorosità.

Pure Power 13 M: efficienza modulare pronta per il futuro

La nuova serie Pure Power 13 M aggiorna una delle linee di alimentatori più apprezzate di be quiet!, ora conforme allo standard Intel ATX 3.1 e dotata di connettori PCIe 5.1 (12V-2×6) nativi. Disponibili in versioni da 550W a 1000W, questi alimentatori completamente modulari sono equipaggiati con una ventola semipassiva da 120 mm per un funzionamento silenzioso, certificazioni di efficienza 80 PLUS Gold e Cybenetics Gold, e una solida topologia a singola linea da +12V. Tutte le unità sono coperte da 10 anni di garanzia, a conferma dell’impegno di be quiet! verso l’affidabilità.

Dark Perk Ergo e Sym: precisione e comfort su misura

Confermandosi protagonista anche nel mercato delle periferiche, be quiet! presenta i mouse Dark Perk Ergo e Dark Perk Sym, due dispositivi ad alte prestazioni che combinano design premium e massima personalizzazione. Il modello Ergo è sagomato per offrire il massimo comfort agli utenti destrorsi, mentre Sym adotta una forma simmetrica adatta sia ai destri che ai mancini. Entrambi pesano solo 55g, vantano un’autonomia fino a 100 ore e una frequenza di polling fino a 8000 Hz, anche in modalità wireless. Il sensore da 32.000 DPI e gli switch ottici Omron estremamente precisi completano il pacchetto. La personalizzazione è gestita tramite il software be quiet! IO Center, che permette di configurare macro, DPI e molto altro.

Dark Mount e Light Mount: tastiere meccaniche dal design evoluto

Tra le novità esposte troviamo anche Dark Mount e Light Mount, le prime tastiere meccaniche firmate be quiet!. Entrambe offrono switch proprietari silenziosi, un sistema a triplo strato fonoassorbente, e una solida scocca superiore in alluminio. Dark Mount propone una struttura modulare e una Media Dock esclusiva, mentre Light Mount punta su un design più pulito e minimal, con una Media Wheel integrata. Entrambe supportano illuminazione RGB per singolo tasto, ampie opzioni di personalizzazione tramite il software IO Center, e sono disponibili con switch lineari o tattili.

Project Light Base Stand: il case sotto una nuova luce

Tra le attrazioni più sorprendenti dello stand be quiet! spicca Project Light Base Stand, un accessorio creato su misura che aggiunge una quarta opzione di orientamento al case Light Base 900 FX. Oltre alle configurazioni classiche orizzontale o verticale (lato sinistro o destro), questo supporto consente di posizionare il case con il lato posteriore verso il basso, inclinando il grande pannello in vetro verso lo spettatore per una visione immersiva dei componenti interni. Project Light Base Stand è un esempio concreto della creatività e dell’ambizione del team di design be quiet!, dimostrando come anche i prodotti esistenti possano essere ripensati con stile.

A seguire le parole di Aaron Licht, CEO di be quiet!:

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di unire prestazioni, silenziosità e design in ogni prodotto. Con Pure Loop 3 LX, Pure Power 13 M e la nuova linea di periferiche Dark Perk, alziamo ancora una volta l’asticella – offrendo funzionalità intelligenti, estetica curata e precisione che sapranno soddisfare gamer, appassionati e professionisti.”

Pure Loop 3 LX 360mm August 2025 $129.90 / €119.90 Pure Loop 3 LX 240mm August 2025 $109.90 / €99.90 Pure Loop 3 360mm August 2025 $114.90 / €104.90 Pure Loop 3 280mm August 2025 $109.90 / €99.90 Pure Loop 3 240mm August 2025 $94.90 / €84.90 Pure Power 13 M 1000W June 2025 $164.90 / €169.90 Pure Power 13 M 850W June 2025 $134.90 / €139.90 Pure Power 13 M 750W June 2025 $119.90 / €119.90 Pure Power 13 M 650W June 2025 $104.90 / €109.90 Pure Power 13 M 550W June 2025 $94.90 / €94.90 Dark Perk Ergo August 2025 $129.90 / €129.90 Dark Perk Sym August 2025 $129.90 / €129.90

Comunicato stampa.