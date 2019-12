ASUS annuncia le nuove schede video Radeon, nei modelli ROG Strix e ASUS Dual Radeon RX 5500 XT.

Queste nuove GPU aggiungono PCB, power design e raffreddamento personalizzato all’ultimo chipset AMD, consentendo maggiori prestazioni rispetto al design di riferimento. Le schede video ASUS Radeon RX 5500 XT sono state ideate per girare al meglio in 1080p a tutti i gamer che sono alla ricerca di una nuova scheda grafica ad alte prestazioni. La ROG Strix Radeon RX 5500 XT è caratterizzata da una particolare saldatura dei componenti sul PCB denominata Auto-Extreme oltre a due potenti ventole che sfruttano il nuovo design Axial-tech, in grado di superare la tecnologia, leader del settore, dell’ultima generazione. Sono presenti inoltre diverse features aggiuntive come la modalità 0 dB, la certificazione IP5X, un backplate protettivo e altro ancora. ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT e ASUS Dual Radeon RX 5500 XT sono disponibili dal 12 dicembre in tutto il mondo. A seguire, le specifiche tecniche di entrambe le GPU: