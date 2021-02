ASUS ROG annuncia le cuffie gaming ROG Delta S, la nuova versione delle ROG Delta equipaggiate con una qualità qualità audio sorprendente grazie al supporto MQA (Master Quality Authenticated).

Il nuovo headsets sfrutta il CODEC ESS 9281 con tecnologia QUAD DAC per restituire un audio realistico e con dettagli impeccabili. Ciascuno dei quattro DAC presenti è dedicato a supportare l’elaborazione di una parte della gamma di frequenze udibili: bassi, medi, alti e ultra alti. Dotato inoltre di un eccellente rapporto segnale/rumore di 130 dB, un valore molto superiore a qualsiasi altro dispositivo equivalente oggi disponibile sul mercato.

Il microfono con tecnologia ASUS AI Noise-Cancelling (AI Mic), garantisce una comunicazione chiara e cristallina, mentre la connessione USB-C con adattatore USB-C/USB 2.0 offre la massima compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

ASUS ha avviato una collaborazione con Master Quality Authenticated (MQA), la pluripremiata azienda di tecnologia audio. Pere tale motivo le ROG Delta S sono il primo risultato di questa partnership: le prime cuffie gaming al mondo abilitate per MQA. Grazie a questa collaborazione, ASUS mette a disposizione dei gamer una musica di qualità “studio” per soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

“La partnership tra ASUS e MQA ha dato vita a un’entusiasmante collaborazione che è stata declinata nella prima cuffia gaming al mondo abilitata per MQA: ROG Delta S”, afferma Kris Huang, General Manager di ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit. “Questa importante partnership con MQA consente ad ASUS di continuare ad ampliare i propri confini al fine di creare le migliori cuffie disponibili sul mercato. I gamer apprezzano un suono con dettagli impeccabili e le cuffie gaming ROG Delta S con MQA offrono un audio di livello superiore e realistico”.

La premiata tecnologia MQA ha il pregio di restituire un audio con qualità “da studio” per riprodurre ogni dettaglio acustico della registrazione originale. Il render MQA integrato in ROG Delta S elabora il segnale di base MQA, fornito da servizi di streaming quali TIDAL e Xiami Music, per restituire suoni di qualità sopraffina.

Le cuffie ROG Delta S sono disponibili al prezzo di 209,00€ IVA inclusa.