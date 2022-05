Dopo mesi di rumors e una sorta di “pre-annuncio” risalente a febbraio, Infinity Ward e Activision hanno annunciato che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è il sequel del titolo uscito nel 2019, il reboot dell’omonimo FPS lanciato nel lontano 2007 e uno dei titoli più amati di sempre del franchise. Dopo circa un mese dall’annuncio in cui gli sviluppatori hanno mandato in visibilio i fan di tutto il mondo attraverso la pubblicazione della locandina, oggi sappiamo ufficialmente la data di lancio accompagnata da un teaser trailer (visibile sotto) dedicato ai protagonisti della Task Force 141, il quale recita:

“La Task Force 141 fa il proprio atteso ritorno con una squadra internazionale di iconici veterani che comprende il capitano John Price, Simon “Ghost” Riley, John “Soap” MacTavish, Kyle “Gaz” Garrick e il Colonnello Alejandro Vargas delle Forze speciali messicane”.