Al CES di Las Vegas non poteva di certo mancare AMD con delle novità di spicco. Durante la conferenza stampa dedicata, il Presidente e CEO di AMD, Lisa Su, ha illustrato le principali novità dell’azienda mettendo in evidenza alcune delle nuove ed entusiasmanti tecnologie che spingeranno i consumatori, i giocatori e i content creator a raggiungere nuovi traguardi durante il 2020. Le principali novità riguardano i processori per laptop ultrasottili più potenti al mondo alle CPU desktop, fino alle schede grafiche pensate per ottenere il massimo in game a 1080p.

Si parte con la nuova gamma di CPU Ryzen Serie 4000 e i processori Mobile Athlon Serie 3000 per laptop. Con 8 core e 16 thread, i processori mobile AMD Ryzen Serie 4000 offrono un’incredibile reattività, portabilità ed efficienza energetica per i principali portatili ultrasottili e da gaming. I processori mobile Athlon Serie 3000 espandono, invece, la portata della potente architettura Zen nei portatili tradizionali, consentendo esperienze operative avanzate. Disponibili presso i principali OEM, i sistemi alimentati da questi processori saranno disponibili per l’acquisto a partire da questo trimestre.

A partire dal 7 febbraio, invece, AMD lancerà sul mercato il Ryzen Threadripper 3990X, la CPU desktop definitiva per i creatori di contenuti, ovvero il primo processore HEDT a 64 core al mondo.

Non mancano novità per quanto riguarda le soluzioni video. La Radeon RX 5600 XT è la nuova soluzione definitiva per il gaming 1080p, è costruita sulla base dell’architettura AMD RDNA, sfruttando la tecnologia di processo a 7 nm leader nel settore, e offre 6GB di RAM GDDR6, PCIe 4.0. La Radeon RX 5600 XT sarà disponibile presso i fornitori partner di AMD a partire dal 21 gennaio 2020, al prezzo di 279 USD.

Le novità sulle GPU non finiscono qui. La potenza dell’architettura RDNA sarà espansa anche per gli OEM: AMD ha annunciato anche la disponibilità della GPU Radeon RX 5600 per PC desktop preconfigurati, mentre per tutti gli appassionati del mondo gaming in mobilità e ad alte prestazioni in 1080p, AMD ha in serbo la GPU Radeon RX 5600M per laptop. Infine, l’azienda ha svelato Radeon RX 5700M, la GPU con 8GB di GDDR6, per i più avanzati laptop da gioco ad alte prestazioni.

Infine, AMD FreeSync “Premium”, ovvero le nuove categorie AMD FreeSync Premium e AMD FreeSync Premium Pro che rendendo ancora più semplice la scelta degli schermi più adatti alle proprie esigenze, così da offrire un’esperienza di gioco fluida e migliorata. Per saperne di più, clicca qui.