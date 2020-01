Arrivano da Seagate Technology nuove soluzioni esterne indirizzate ad un utenza esigente in termini di prestazioni e spazio di archiviazione. Le FireCuda Gaming SSD e BarraCuda Fast SSD sono le nuove unità di storage esterne portatili presentate al CES 2020 che offrono prestazioni eccezionali e convenienza a chi è sempre in movimento.

L’unità FireCuda Gaming SSD è progettata appositamente per gli appassionati di giochi, la soluzione unisce l’eccellente unità SSD NVMe FireCuda 510 di Seagate alla versione più recente di un’interfaccia all’avanguardia come SuperSpeed USB 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2×2) per offrire velocità di lettura sorprendenti, fino a 2.000 MB/s

Disponibile in tagli di 500 GB, 1 TB e 2 TB, la nuova soluzione di storage ha un esclusivo chassis in metallo cesellato con illuminazione LED RGB personalizzabile con il software Seagate Toolkit gratuito.

Il BarraCuda Fast SSD, che offre capacità di 500 GB, 1 TB e 2 TB, è invece l’unità SSD SATA esterna che fornisce rapidamente velocità di lettura/scrittura fino a 540 MB/s per aumentare le ore di gioco e velocizzare i trasferimenti dei file. Tanto piccola da poter stare in tasca, questo elegante drive è dotato di un’accattivante illuminazione LED verde e offre una notevole versatilità grazie alla porta USB 3.1 Gen2 Type-C. Può essere usata con PC e Mac (exFAT) senza bisogno di configurazione, include il software Seagate Toolkit con semplici opzioni di backup e sincronizzazione e un abbonamento gratuito di due mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography.

Disponibile a marzo, il FireCuda Gaming SSD include una garanzia di cinque anni ad un prezzo di 189,99 dollari (500 GB), 259,99 dollari (1 TB) e 499,99 dollari (2 TB).

L’unità BarraCuda Fast SSD di Seagate, disponibile a partire da febbraio, offre una garanzia di tre anni al prezzo di 94,99 dollari (500 GB), 169,99 dollari (1 TB) e 299,99 dollari (2 TB).