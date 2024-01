In occasione dell’edizione 2024 del CES, AMD ha annunciato la serie Ryzen 8000G, i processori desktop Ryzen 5000, la scheda Radeon RX 7600 XT e l’ampliamento del programma AMD Advantage.

I processori desktop AMD Ryzen serie 8000G offrono elevate prestazioni a gamer e creator e rappresentano i primi processori desktop x86 dotati di NPU. AMD Ryzen serie 8000G è il processore desktop all-in-one per eccellenza. Con un massimo di otto core e 16 thread, gli utenti possono aspettarsi potenza, prestazioni ed efficienza elevate per carichi di lavoro intensivi, tra cui il gaming e la creazione di contenuti. Questi processori sono ottimizzati per l’efficienza e il basso consumo energetico, senza sacrificare prestazioni e reattività. Basati su architettura AMD “Zen 4”, i processori della serie 8000G garantiscono un’efficienza energetica da primato pur sfruttando l’incredibile velocità “Zen 4”.

Model Cores/Threads

Boost / Base Frequency Total Cache TDP NPU SEP AMD Ryzen™ 7 8700G 8C/16T Fino a 5.1GHz / 4.2GHz 24MB 65W Si $329 AMD Ryzen™ 5 8600G 6C/12T Fino a 5.0GHz / 4.3GHz 22MB 65W Si $229 AMD Ryzen™ 5 8500G 6C/12T Fino a 5.0GHz / 3.5GHz 22MB 65W N/A $179 AMD Ryzen™ 3 8300G 4C/8T Fino a 4.9GHz / 3.4GHz 12MB 65W N/A N/A

I nuovi processori Ryzen serie 5000 estenderanno ulteriormente la già leggendaria longevità della piattaforma AM4. Progettati sulla collaudata architettura AM3 che ha ottimizzato le prestazioni assicurando velocità clock più elevate e una migliore efficienza per un’esperienza di gioco fluida, la serie si amplia con quattro nuovi processori: AMD Ryzen 7 5700X3D, AMD Ryzen 5 5700, AMD Ryzen 5 5600GT e AMD Ryzen 5 5500GT.

Model Cores/Threads Boost / Base Frequency Total Cache TDP NPU SEP AMD Ryzen™ 7 5700X3D 8C/16T Fino a 4.1GHz / 3.0GHz 100MB 105W N/A $249 AMD Ryzen™ 7 5700 8C/16T Fino a 4.6GHz / 3.7GHz 20MB 65W N/A $175 AMD Ryzen™ 5 5600GT 6C/12T Fino a 4.6GHz / 3.6GHz 19MB 65W N/A $140 AMD Ryzen™ 5 5500GT 6C/12T Fino a 4.4GHz / 3.6GHz 19MB 65W N/A $125

A seguito dell’annuncio del dicembre scorso della serie Ryzen 8000 mobile durante l’evento Advancing AI, in occasione del CES 2024 AMD ha presentato le nuove soluzioni dei suoi partner OEM. ACER, ASUS, Lenovo, HP e Razer introdurranno sistemi di gioco portatili, laptop da gaming e portatili alimentati da AMD Ryzen™ Serie 8040, con prestazioni incredibili per gamer, professionisti e utenti e funzionalità AI-ready per la creazione di contenuti e il lavoro quotidiano.

AMD ha annunciato anche l’uscita della Radeon RX 7600 XT, una scheda grafica ad alte prestazioni e ricca di funzionalità progettata per alimentare i giochi più impegnativi e le applicazioni per la creazione di contenuti. La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 XT è una soluzione ideale per i giocatori, in grado di offrire esperienze di gioco e raytracing veloci, fluide e visivamente straordinarie a 1080p e oltre.

Model Compute Units AI Accelerators GDDR6 Game Clock (GHz) Boost Clock (GHZ) Memory Interface Infinity Cache TBP Price (USD SEP) AMD Radeon RX 7600 XT 32 64 16GB 2.47 GHz Sino a 2.76 GHz 128-bit 32 MB A partire da 190W $329

Infine, AMD ha annunciato l’espansione del suo AMD Advantage Program che offre agli OEM e ai costruttori l’opportunità di sviluppare desktop e laptop multi-segmento ad alto volume.

Comunicato stampa.