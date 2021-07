Cooler Master è lieta di presentare due nuovi case: MasterBox 540 e MasterBox MB600L V2 per espandere la lineup della serie. La dualità estetica si rivolge da un lato al design elegante con una illuminazione ARGB per il MasterBox 540, mentre per il MB600L V2 offre un tema estetico minimalista.

Espansione della Serie MasterBox

Il DNA della serie MasterBox si basa su quasi un decennio di evoluzione. Dal primo MasterBox 5 fino ai lanci di oggi, le nuove tecnologie sono continuamente integrate nei modelli attuali. La tecnologia presente si basa sulla ottimizzazione del flusso d’aria e sulle migliorie estetiche; con MasterBox 540 e MasterBox MB600L V2, ogni nuovo modello offre un aumento di innovazione insieme a una dualità nelle preferenze estetiche.

MasterBox 540

Un design vivido e iridescente copre l’intero pannello frontale del MasterBox 540. Le strisce ARGB personalizzabili si irradiano dietro la facciata trasparente per uno straordinario display di luce. Le strisce ARGB possono essere impostate in modo che corrispondano alla combinazione di colori del sistema all’interno con un controller incluso e si sincronizzeranno anche con la scheda madre per un potenziale illimitato di personalizzazione.

Una struttura senza limiti consente di rimuovere l’intero pannello superiore, facilitando l’installazione di radiatori di grandi dimensioni e di ventole, offrendo un migliore accesso generale alla struttura. Dall’estetica alla compatibilità dei componenti, il MasterBox 540 stupisce sia nel suo aspetto che nelle sue potenzialità.

MasterBox MB600L V2

Ogni elemento del MasterBox MB600L è stato creato da un’elegante tavolozza. Con una finitura spazzolata, una tonalità delicata e l’esagono minimalista del logo Cooler Master, questo case per PC ATX decora la postazione di gioco e l’area di lavoro ed è in grado di ospitare l’hardware più recente.

Lo stile elegante impreziosisce l’elevata aggiornabilità con la ventilazione anteriore, superiore e posteriore, offrendo opzioni di montaggio aggiuntive per aggiornare i componenti di raffreddamento in futuro. Se dietro il pannello frontale è installata una ventola RGB o ARGB opzionale, anche l’esagono del Cooler Master si illuminerà sul pannello frontale. È possibile montare un totale di 6 ventole contemporaneamente, assicurando che anche gli assemblaggi più esigenti possano rimanere ventilati in caso di uso intenso.

Le varianti del MasterBox MB600L V2 sono disponibili con un pannello laterale in vetro temperato o un pannello laterale in acciaio e anche con l’opzione di includere un alloggiamento per unità ODD.

Il MasterBox 540 e il MasterBox MB600L V2 sono venduti rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 124,99€ e 64,99€

Comunicato stampa