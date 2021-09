La popolarità dell’originale NR200(P) è stata resa possibile grazie al supporto della community. Dopo aver raccolto recensioni estremamente positive e aver spostato un settore per rendere le build m-ITX più accessibili, Cooler Master ha deciso che è tempo di festeggiare. Tutti e 4 i colori debuttano durante il Summer Summit 2021 di Cooler Master:

Flamingo Pink

Caribbean Blue

Sunset Orange

Nightshade Purple

“Sin dalla nascita di Cooler Master come azienda, abbiamo celebrato l’unicità insieme a una comunità che ama dar sfogo alla propria identità creativa. Con le configurazioni del PC come mezzo per l’auto-espressione, il popolare MasterBox NR200P è ora disponibile in 4 nuovissime colorazioni per abbinare personalità audaci fatte per distinguersi.”– Shen Thoo, Case Marketing Manager

Le colorazioni presentano anche diversi colori di rifinitura. Flamingo Pink e Caribbean Blue hanno vassoi, staffe e ventole bianchi; mentre Sunset Orange e Nightshade Purple sono rifiniti con dettagli neri.

Design collaudato, nuovo look

Tutte le varianti di colore del MasterBox NR200P mantengono le caratteristiche della serie, utilizzando abilmente misure salvaspazio per creare uno chassis con una compatibilità senza pari per le sue dimensioni. Ogni caratteristica è accuratamente disposta in uno spazio da 18 litri per massimizzare la compatibilità dei componenti, l’efficienza termica e la facilità di assemblaggio. Indipendentemente dal colore scelto, una finitura premium garantisce che qualsiasi variante faccia la differenza.

4 Nuovi Colori – L’acclamato MasterBox NR200P è ora disponibile in Flamingo Pink, Caribbean Blue, Sunset Orange e Nightshade Purple. Selezionati dai nostri fan su Reddit r/sffpc e realizzati con spesso acciaio SGCC verniciato a polvere, questi chassis rimarranno puliti, luminosi, colorati e resistenti anche in condizioni di utilizzo senza limitii.

Dimensioni Contenute, Opzioni Illimitate – L'NR200P vanta caratteristiche di chassis ATX più grandi pur mantenendo un fattore di forma efficiente in termini di spazio. L'NR200P è dotato di una scelta di pannelli laterali: acciaio ventilato per un flusso d'aria illimitato o vetro temperato trasparente per rivelare la bellezza del suo interno. È incluso un riser PCI per l'installazione verticale della GPU, ideale per mostrare o fornire aria fresca dal lato con il pannello ventilato.

Potenziale di Raffreddamento Illimitato – L'NR200P ha un potenziale di raffreddamento illimitato: include due ventole Sickleflow da 120 mm e può contenere fino a 7 ventole in totale. La struttura compatta può ospitare in modo efficiente dispositivi di raffreddamento della CPU fino a 155 mm di altezza e radiatori fino a 280 mm di lunghezza.

Supporto GPU a Triplo-slot e Vertical Riser Cable incluso – Il Tripo-slot per le GPU supporta una lunghezza massima di 330 mm e una larghezza massima di 156 mm, adattandosi alle schede grafiche di fascia alta più grandi. È incluso un cavo riser di dimensioni personalizzate per installare verticalmente la scheda video e consentire il montaggio del radiatore nella parte inferiore dello chassis.

Accesso Facile e senza Strumenti – Tutti i pannelli esterni, compreso il vetro temperato e le ventole montate in alto, sono fissati con perni per una facile rimozione, facilitando l'accesso rapido all'interno senza l'uso di attrezzi.

Accessibilità a 360 gradi – Ogni parte del pannello e del telaio dell'NR200P può essere smontata. Le viti vengono utilizzate per fissare le parti del telaio per consentire lo smontaggio avanzato e per lavorare facilmente all'interno del telaio.

Le Varianti Colorate di NR200P saranno disponibili sul mercato a partire dal 20 settembre al prezzo di 123,99 Euro.