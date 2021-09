Creative Technology annuncia Creative Live! Mic M3, microfono USB plug-and-play che permette di registrare come un professionista durante le live stream, le sessioni di gioco o persino le conferenze. Creative Live! Mic M3 presenta pattern polari del microfono Cardioide e Omnidirezionale, qualità di registrazione da studio e monitoraggio in tempo reale, che lo rendono la perfetta soluzione di ingresso audio per la creazione di contenuti e migliori comunicazioni su qualsiasi PC o Mac.

Offre una maggiore versatilità in diverse occasioni d’uso grazie alle due capsule a condensatore da 14mm per i due tipi di modello polare con cui è progettato, Cardioide e Omnidirezionale, che possono essere facilmente scambiati tramite la manopola di controllo.

Il modello Cardioide è il più adatto per registrazioni con una sola persona, come live stream e gameplay, poiché è focalizzato sulla parte anteriore ed è consigliato per catturare i suoni prodotti direttamente davanti al microfono. Dall’altra parte, il modello Omnidirezionale funziona meglio per catturare i suoni provenienti da tutte le direzioni in modo uniforme e risulta ottimo per registrazioni di gruppo, come podcast con due o tre host.

Con una registrazione ad alta risoluzione fino a 24 bit / 96 kHz, Creative Live! Mic M3 offre registrazioni più chiare per migliorare ulteriormente l’audio di live stream, podcast, conferenze e persino le conversazioni quotidiane. In aggiunta, il microfono è dotato di un pulsante per la disattivazione dell’audio e di un monitoraggio in tempo reale, che consente agli utenti di effettuare regolazioni lampo.

Dotato di un’uscita per cuffie integrato, filtro antipop rimovibile e supporto da tavolo regolabile, Creative Live! Mic M3 è il microfono ideale per i giovani content creator e per chi lavora da casa, in quanto offre un audio cristallino e di qualità.

Il Creative Live! Mic M3 è disponibile al prezzo di lancio di €59.99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/LiveMicM3.

