Milano, 23 Febbraio 2022 – Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; l’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale della nuove serie di alimentatori XG Platinum e XG Platinum Plus, che includono PSU completamente modulari da 650, 750 e 850 Watt, certificati 80 Plus Platinum; certificazione che garantisce un’efficienza tipica minima del 92% in normali condizioni di funzionamento.

Si tratta della prima piattaforma PSU progettata completamente all’interno di Cooler Master, che soddisfa le linee guida delle specifiche Intel ATX 12V versione 2.53 e che è pensata per alte prestazioni pur mantenendo le temperature di esercizio ben al sotto della media.

“Il nostro obiettivo non era creare alimentatori da 3000W di cui le persone non hanno bisogno; ma volevamo invece fornire la migliore versione possibile di un alimentatore di cui le persone hanno effettivamente necessità. E un obiettivo così ambizioso ha richiesto grandi risorse e molto tempo“, ha affermato Stu Shen, Head of Power Supply Research & Development.

L’XG Platinum è stato costruito attorno a un’idea di base molto semplice ma non semplicissima da realizzare: rendere il miglior alimentatore della sua categoria anche il più silenzioso.

Il principale punto di forza dell’XG Platinum non è dunque una maggior potenza rispetto ad alimentatori di altre marche, ma il fatto che sia in grado di svolgere le stesse attività generando molto meno calore e rumore, grazie alla modalità Fanless attiva fino al 50% del carico (Smart Thermal Control Mode with Hybrid Switch), al cablaggio completamente modulare con condensatori in linea (i cavi ad alta efficienza con condensatori in linea giapponesi riducono il rumore di ripple, aumentano il flusso d’aria e migliorano l’efficienza complessiva e le prestazioni termiche) e alla ventola FDB da 135 mm che può essere spenta manualmente utilizzando un interruttore ibrido e il cui cuscinetto fluidodinamico crea pochissimo attrito, rendendola ideale per le operazioni a basso numero di giri e garantendo così un funzionamento estremamente silenzioso quando necessario.

Accanto a XG Platinum troviamo XG Plus Platinum; in pratica si tratta dello stesso alimentatore con in più una piattaforma semi-digitale, una ventola ARGB e un pannello di visualizzazione delle informazioni a LED integrato.

Queste funzionalità aggiuntive sono tutte compatibili con il software gratuito MasterPlus+ di Cooler Master: attraverso questo software, gli utenti possono monitorare e personalizzare gli aspetti delle prestazioni come la velocità della ventola, l’illuminazione e le informazioni visualizzate sul pannello LED in tempo reale.

XG Platinum e l’XG Plus Platinum saranno disponibili nel nostro paese a partire dalla settimana prossima a un prezzo al pubblico consigliato rispettivamente pari a:

XG Platinum 650 W (MPG-6501-AFBAP-EU) 189 € IVA inclusa

XG Platinum 750 W (MPG-7501-AFBAP-EU) 199 € IVA inclusa

XG Platinum 850 W (MPG-8501-AFBAP-EU) 206 € IVA inclusa

XG Plus Platinum 650 W (MPG-6501-AFBAP-XEU) 255 € IVA inclusa

XG Plus Platinum 750 W (MPG-7501-AFBAP-XEU) 265 € IVA inclusa

XG Plus Platinum 850 W (MPG-8501-AFBAP-XEU) 280 € IVA inclusa

Per maggiori informazioni: http://www.coolermaster.com/xg-series

Comunicato Stampa