Noctua e Seasonic hanno annunciato il PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.0, alimentatore basato sul modello di punta da 1600W di Seasonic con l’aggiunta della rinomata ventola NF-A12x25 di Noctua, accompagnata da una griglia personalizzata per garantire un funzionamento ancora più silenzioso. Di conseguenza, il Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition rappresenta una scelta premium per workstation ultra-silenziose o PC da gaming che richiedono tanta potenza senza compromessi.

A seguire, le parole di Eric Lan, CEO di Sea Sonic Electronics:

“Sea Sonic è molto entusiasta di avere l’opportunità di collaborare con Noctua, il principale innovatore nel campo delle ventole per PC silenziose e delle tecnologie di raffreddamento. L’impegno reciproco delle nostre due aziende per la qualità e le prestazioni rende questa partnership estremamente preziosa. Vediamo questa cooperazione prosperare grazie all’unione di due leader del settore in un grande progetto per creare un alimentatore premium di riferimento per gli appassionati di prestazioni e silenziosità. Oltre a portare le nostre offerte di prodotto a nuovi livelli, il nuovo alimentatore Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1 è senza dubbio un prodotto di ingegneria di altissimo livello, un vero leader di categoria, destinato a rafforzare la presenza globale del marchio di entrambe le aziende.”

Seasonic è conosciuta a come uno dei principali produttori di alimentatori per PC di alta gamma e la serie PRIME TX è il loro modello di punta certificato 80 PLUS Titanium che offre design elettronici altamente avanzati, componenti di qualità superiore, prestazioni all’avanguardia con un’efficienza eccezionale. Nella versione Noctua del modello top di gamma TX-1600 troviamo la leggendaria e innovativa ventola NF-A12x25, accompagnata da una griglia progettata su misura e altamente ottimizzata, che consente di ridurre il rumore di circa 8-10 dB(A) rispetto al già silenzioso modello standard.

Grazie ad un sistema di controllo semi-passivo della ventola, il TX-1600 Noctua Edition funziona in modalità 0 RPM fino al 50% di carico con temperature ambientali tipiche (≤25°C). Questo lo rende una scelta fantastica non solo per le configurazioni ad alte prestazioni che richiedono molta potenza, ma anche per i sistemi silenziosi che non necessitano di 1600W e che quindi avranno l’alimentatore che funziona per la maggior parte del tempo con la ventola spenta o a velocità quasi impercettibili. Al 100% di carico, la versione Noctua rimane estremamente silenziosa a temperature ambientali fino a 25°C, producendo solo circa 24 dB(A) rispetto ai circa 34 dB(A) del modello standard. Questa massiva riduzione delle emissioni sonore è riflessa nell’aggiornamento del punteggio del livello medio di rumore di Cybenetic da A a A++. La nuova soluzione, inoltre, supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1 oltre a cavi modulari a tema Noctua.

Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 499€ ed è disponibile da oggi tramite lo store ufficiale Noctua su Amazon.