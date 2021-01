Corsair ha allargato la categoria di case ATX mid-tower con la nuova gamma 5000 Series rappresentata dai modelli 5000D, 5000D AIRFLOW e iCUE 5000X RGB, tutti prodotti pensati per gestire al meglio i cablaggi delle componenti in modo semplice e pulito grazie al sistema Corsair RapidRoute. Inoltre, la nuova serie vanta capacità di raffreddamento incredibili grazie alle ventole incluse dotate di tecnologia AirGuide.

Le specifiche parlano di due ventole da 120 mm con tecnologia CorsairAirGuide per le versioni 5000D e 5000D AIRFLOW, mentre la serie 5000X RGB alza ulteriormente l’asticella, grazie alle tre ventole SP120 RGB ELITE AirGuide incluse in dotazione, ciascuna delle quali comprende otto LED RGB regolabili singolarmente e gestibili tramite il controller iCUE Lighting Node CORE incluso ed il software CORSAIR iCUE.

L’ampio spazio interno dei tre case permette di sfruttare un elevato potenziale di raffreddamento ed installare un massimo di 10 ventole da 120 mm o 4 da 140 mm. Il particolare tray della scheda madre con attacchi personalizzabili per le ventole consente di montare un radiatore supplementare da 360 mm sulla parte laterale di un case 5000 Series per incrementarne le capacità di raffreddamento. Grazie ad un vano per massimo 4 unità SSD da 2,5 pollici e 2 HDD da 3,5 pollici, oltre a un insieme di connessioni I/O sul pannello anteriore che comprendono una porta USB 3.1 Type-C e 2 porte USB 3.0, i modelli 5000 Series rappresentano una solida base di partenza con la quale assemblare il tuo prossimo sistema.

Esteticamente, il 5000D vanta un pannello anteriore minimalista in puro acciaio ed include le canaline di ventilazione dedicate per il flusso d’aria. Il pannello anteriore del 5000D AIRFLOW è realizzato con una trama mesh con aperture triangolari che permettono di massimizzare il flusso d’aria verso i componenti. Il 5000X RGB è progettato invece per racchiudere un sistema mozzafiato all’interno di quattro pannelli in vetro temperato, ideali per mettere in mostra l’appariscente illuminazione RGB delle ventole SP RGB ELITE in dotazione e di tutti gli altri componenti RGB.

I modelli CORSAIR 5000D, 5000D AIRFLOW e 5000X RGB sono già disponibili nello store online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. Il Corsair 500D e 5000D Airflow sono disponibili al prezzo di 154,90 euro mentre iCUE 5000X RGB viene proposto al prezzo di 189,90 euro. Tutti e tre i modelli sono disponibili sia nella colorazione nera che nella variante bianca.