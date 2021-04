Creative Technology annuncia Sound Blaster GC7, il primo DAC da gaming e amplificatore della nuova serie di prodotti pensati per migliorare l’user experience di giocatori incalliti, aspiranti content creator e streamer. Si può assumere il pieno controllo del gioco con una sola mano grazie ai pulsanti intuitivi e completamente programmabili, così da godere delle tecnologie Sound Blaster e della pluripremiata Super X-Fi nella scheda audio esterna più completa di Creative.

Completamente personalizzabile con pulsanti rapidi e intuitivi

Sound Blaster GC7 è progettato ergonomicamente per risultare facile da usare: grazie ai pulsanti intuitivi utilizzabili con una sola mano, i giocatori possono regolare tutto senza interruzioni, così da concentrarsi sul fare bene tutte le mosse per aggiudicarsi la vittoria. È inoltre dotato di 4 pulsanti completamente personalizzabili, che consentono agli utenti di programmare scorciatoie a proprio piacimento: svolgere alcune azioni durante la live stream sarà un gioco da ragazzi poiché basta premere un singolo pulsante. Questa è una funzione utile sia per gli streamer che per i content creator, che potranno utilizzare i pulsanti in-game senza aver bisogno di interrompere il gioco.

Gli utenti possono personalizzare i pulsanti con i profili audio per giochi, film e musica. È possibile anche modificare a proprio piacimento il colore dell’illuminazione RGB sulle manopole.

Il meglio di entrambi i mondi con Sound Blaster Acoustic Engine e Super X-Fi

Dotato delle pluripremiate tecnologie di elaborazione audio Sound Blaster e dell’olografia per cuffie Super X-Fi, Sound Blaster GC7 non si limita a portare i giocatori sul campo di battaglia, ma offre loro un vantaggio sugli avversari.

Quando si usano gli altoparlanti, Crystalizer e Smart Volume migliorano il suono tramite la suite Acoustic Engine, messa a punto grazie ai 30 anni di esperienza nel campo dell’elaborazione audio, per offrire il suono di alto livello Sound Blaster. Inoltre, la Scout Mode offre qualcosa di diverso, in quanto si concentra a evidenziare ogni movimento degli avversari attraverso segnali audio migliorati. Che si tratti dei nemici che ricaricano la pistola o del più debole dei passi, la Scout Mode amplificherà i suoni per offrire un vantaggio rispetto agli avversari.

Quando si usano le cuffie, Super X-Fi farà immergere gli utenti con un’olografia audio iperrealistica che ricrea lo stesso palcoscenico di un sistema multi-speaker. Inoltre, la nuova SXFI Battle Mode di Super X-Fi avvantaggia gli utenti fornendo segnali audio realistici che non solo evidenziano la direzione, ma anche la distanza. È quindi possibile individuare le esatte posizioni dei nemici con maggiore precisione e ottenere il vantaggio competitivo necessario per aggiudicarsi la vittoria.

Sound Blaster GC7 è un DAC da audiofili che offre un rumore di fondo inferiore, una minore distorsione ed effetti sonori individuali più distinti. È possibile riprodurre in streaming fino a 24-bit / 192 kHz e supportare fino a un 7.1 surround virtuale su cuffie e altoparlanti insieme alla decodifica Dolby Digital per un’esperienza audio cinematografica per giochi, film e musica.

Comunicazioni migliori, vittorie maggiori

Anche le chat di gioco sono semplici e prive di problemi con GameVoice Mix. È possibile regolare liberamente l’audio di gioco e il volume della chat grazie alla comoda rotella, così da poter parlare con i propri compagni di squadra senza interrompere la sessione.

Tutto connesso

Sound Blaster GC7 è intuitivo e semplice da configurare, inoltre è compatibile con diverse piattaforme: PC, MAC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Insieme ai pulsanti di facile accesso, performance audio eccellenti e feature innovative, Sound Blaster GC7 ha tutte le caratteristiche del compagno di gioco ideale per ogni appassionato, aspirante content creator o streamer.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster GC7 è disponibile al prezzo di lancio di €149,99 su Creative.com.

Per ulteriori informazioni, visita http://www.creative.com/sbgc7.

Comunicato Stampa