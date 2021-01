Creative Technology ha presentato la nuova scheda audio Sound Blaster Z SE, l’ultima aggiunta alla famosa serie Sound Blaster Z. Questa edizione speciale garantisce funzionalità migliorate progettate per offrire la migliore esperienza audio possibile, grazie ai 30 anni di esperienza nel settore audio. La Sound Blaster Z SE detiene le stesse specifiche audio di alta qualità del suo predecessore con un SNR fino a 116 dB e un incredibile bit rate di 24-bit / 192 kHz, offrendo un ulteriore boost per l’audio di gioco e dell’intrattenimento. Include profili aggiuntivi ottimizzati e presettaggi EQ per il microfono così da offrire un audio cristallino nei giochi ad alta tensione come PUBG. Supporta inoltre il 7.1 virtuale sulle cuffie e il 5.1 discreto sugli altoparlanti.

Tutte queste nuove features sono facilmente accessibile tramite il software aggiornato Sound Blaster Command, dove gli utenti possono apprezzare le novità e i miglioramenti delle tecnologie audio, i quali sono completamente personalizzabili.

Per chi possiede già Sound Blaster Z, l’ultima versione di Sound Blaster Command può essere scaricata nella pagina dedicata.

La Creative Sound Blaster Z SE è disponibile al prezzo di lancio di €99,99. Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/sbze.