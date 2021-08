Creative Technology annuncia Creative Aurvana Trio LS, l’ultima aggiunta alla popolare serie di auricolari Aurvana. Le cuffie in-ear di alta qualità sono dotate di un design a driver singolo, così da spingersi oltre per offrire un audio puro con alti più puliti e bassi più intensi rispetto a cuffie simili.

Creative Aurvana Trio LS è dotato di tecnologia al silicone liquido (LSR), un’innovazione in grado di eliminare diverse incongruenze nelle prestazioni del driver, solitamente causate dal tradizionale sistema di incollaggio utilizzato nelle cuffie. La tecnologia garantisce movimenti più uniformi e coerenti lungo il driver per ridurre le distorsioni e per migliorare la qualità complessiva dell’audio, che risulta così più pulito lungo tutto lo spettro sonoro.

Gli auricolari possiedono cavi con guaina a dente di sega in grado di ridurre al minimo i rumori microfonici. Offrono comandi semplici grazie al microfono incorporato e al telecomando con cavo, che rendono un gioco da ragazzi rispondere alle chiamate e controllare la riproduzione musicale con la semplice pressione di un pulsante. Le cuffie risultano facili da trasportare grazie alla pratica custodia fornita insieme agli auricolari magnetici, perfetti per evitare cavi aggrovigliati.

Sono certificati Super X-Fi: progettato per funzionare perfettamente con i prodotti Super X-Fi (come Creative SXFI AMP) e garantire un audio olografico di alto livello come se ci fosse un sistema di altoparlanti multi-speaker all’interno delle cuffie. Creative Aurvana Trio LS è inoltre dotato dell’esclusivo isolamento in-ear, che blocca i rumori di sottofondo e permette così agli utenti di mantenere la musica ad alto volume senza perdere nemmeno una nota.

Creative Aurvana Trio LS è disponibile al prezzo di lancio di €39,99 sullo store ufficiale Creative.com.

Comunicato stampa