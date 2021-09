Creative Technology annuncia Sound Blaster Audigy Fx V2, l’ultima aggiunta alla celebre serie di schede audio Sound Blaster. Grazie a un importante restyling rispetto al suo predecessore Sound Blaster Audigy Fx, la scheda presenta importanti miglioramenti in termini di qualità audio (inclusa l’opzione di upgrade tramite scheda figlia) e il comodo SmartComms Kit per chiamate online senza interruzioni.

Sound Blaster Audigy Fx V2 sfrutta la tecnologia Sound Blaster Acoustic Engine per offrire un audio surround cinematografico 5.1 di alta qualità e una risoluzione audio a 24Bit/192kHz. In coppia con il fedele DAC in grado di raggiungere una gamma dinamica di 120dB, questa scheda è un piacere per le orecchie degli utenti che desiderano migliorare l’audio della motherboard per film, musica e videogiochi. La Scout Mode, elemento fondamentale di Sound Blaster, migliora i segnali audio in-game così che gli utenti riescano a individuare la posizione dei nemici durante la battaglia.

La scheda audio supporta i canali discreti 5.1 sugli altoparlanti così come un surround virtuale 5.1 sulle cuffie (fino a 600 Ω). Per chi volesse spingersi oltre, la scheda figlia Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro è disponibile come opzione di aggiornamento: gli utenti possono godere di un surround 7.1 completo, riproduzione ad alta qualità DSD256 e un’uscita ottica che aumenta ulteriormente la connettività.

Con una forma più compatta, Sound Blaster Audigy Fx V2 è più piccolo del 16% rispetto al predecessore. È inoltre dotato di staffe intercambiabili a tutta altezza e mezza altezza, che rendono semplice l’inserimento della scheda audio nel PC.

Sound Blaster Audigy Fx V2 e Sound Blaster Audigy Fx V2 DB Pro sono disponibili su Creative.com rispettivamente al prezzo di €54.99 e €17.99.

Comunicato stampa