Cyberpunk 2077 sarà disponibile su GeForce NOW lo stesso giorno del rilascio!

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il gioco su Steam potrà godersi il titolo anche tramite il servizio cloud gaming di Nvidia. I membri GeForce NOW Founders potranno aggirarsi per le strade di Night City con RTX ON, completamente ottimizzato e immediatamente disponibile, anche su un laptop Mac.

Questa possibilità è nata dalla collaborazione tra NVIDIA e la stessa CD PROJEKT RED la quale consiglia, in attesa del rilascio del gioco, di dare un’occhiata alla serie TV The Witcher, ampiamente acclamata dalla critica.