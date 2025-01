NVIDIA oggi ha svelato le GPU consumer più avanzate per gamer, creatori e sviluppatori: le GPU della serie GeForce RTX 50 per desktop e laptop. Costruite sull’architettura Blackwell di NVIDIA e dotate di Tensor Cores di quinta generazione e RT Cores di quarta generazione, le GeForce RTX 50 Series offrono innovazioni nel rendering basato sull’AI, inclusi neural shaders, digital human techonoly, geometria e illuminazione.

“Blackwell, il motore dell’AI, è arrivato per i gamer, gli sviluppatori e i creativi su PC,” ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Unendo il rendering basato su AI e in ray tracing, Blackwell è la più grande innovazione nella grafica computerizzata da quando abbiamo introdotto lo shading programmabile 25 anni fa.” La GeForce RTX 5090, la GPU GeForce RTX più veloce mai realizzata, conta 92 miliardi di transistor, offrendo oltre 3.352 trilioni di operazioni AI al secondo (TOPS) di potenza computazionale. Le innovazioni dell’architettura Blackwell e di DLSS 4 fanno sì che la GeForce RTX 5090 superi la GeForce RTX 4090 con un incremento delle prestazioni fino a 2x.

Ecco la tabella delle specifiche per le schede grafiche oggi annunciate:

GPU CUDA Cores Freq. Clock Memoria/Bus dati Bandwidth Prezzo NVIDIA RTX 5070 GB205-300 6144 2.51 GHz 12 GB GDDR7 / 192 bit 672 GBps 549$ NVIDIA RTX 5070 Ti GB203-300 8960 2.45 GHz 16 GB GDDR7 / 256 bit 896 GBps 749$ NVIDIA RTX 5080 GB203-400 10752 2.62 GHz 16 GB GDDR7 / 256 bit 960 GBps 999$ NVIDIA RTX 5090 GB202-300 21760 2.41 GHz 32 GB GDDR7 / 512 bit 1792 GBps 1999$

GeForce Blackwell arriva sui laptop

Le GeForce Blackwell arrivano anche sui laptop, mantenendo tutte le caratteristiche dei modelli desktop e portando un notevole miglioramento nel calcolo portatile, con straordinarie capacità grafiche e una notevole efficienza. La generazione Blackwell della tecnologia NVIDIA Max-Q estende la durata della batteria fino al 40% e include laptop sottili e leggeri che conservano il loro design elegante senza sacrificare potenza o prestazioni.

NVIDIA DLSS 4: Potenziamento delle prestazioni fino a 8 volte

DLSS 4 debutta con la Multi Frame Generation, che aumenta i frame al secondo utilizzando l’intelligenza artificiale per generare fino a tre frame per ogni frame renderizzato. Funziona in sincronia con la suite delle tecnologie DLSS per aumentare le prestazioni fino a 8x rispetto al rendering tradizionale, mantenendo la reattività grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex.

DLSS 4 introduce anche la prima applicazione in tempo reale dell’architettura transformer model nel settore delle schede grafiche. DLSS Ray Reconstruction e Super Resolution basati su transformer utilizzano il doppio dei parametri e il quadruplo della potenza di calcolo per garantire maggiore stabilità, minore ghosting, dettagli superiori e un miglioramento nell’anti-aliasing nelle scene di gioco. DLSS 4 sarà supportato sulle GPU della GeForce RTX 50 Series in oltre 75 giochi e applicazioni al momento del lancio.

NVIDIA Reflex 2 introduce Frame Warp, una tecnica innovativa per ridurre la latenza nei giochi aggiornando un frame renderizzato in base all’ultimo input del mouse poco prima che venga inviato al display. Reflex 2 può ridurre la latenza fino al 75%, dando ai gamer un vantaggio competitivo nei giochi multiplayer e rendendo i titoli single-player più reattivi.

Blackwell porta l’AI negli Shader

Venticinque anni fa NVIDIA ha introdotto GeForce 3 e gli shader programmabili, che hanno gettato le basi per due decadi di innovazioni grafiche, dal pixel shading al compute shading fino al ray tracing in tempo reale. Insieme alle GPU GeForce RTX 50 Series, NVIDIA introduce RTX Neural Shaders, che porta piccole reti neurali AI all’interno degli shader programmabili, sbloccando materiali, illuminazione e molto altro con qualità cinematografica in tempo reale nei giochi.

Renderizzare personaggi di gioco è una delle sfide più difficili nella grafica in tempo reale, poiché le persone tendono a notare i più piccoli errori o artefatti nei volti digitali. RTX Neural Faces prende un volto rasterizzato semplice e i dati di pose 3D come input e utilizza l’AI generativa per renderizzare un volto digitale stabile e di alta qualità in tempo reale.

RTX Neural Faces è completato da nuove tecnologie RTX per capelli e pelle ray-traced. Insieme alla nuova RTX Mega Geometry, che consente fino a 100x più triangoli ray-tracciati in una scena, queste innovazioni sono destinate a garantire un enorme passo in avanti nel realismo dei personaggi di gioco e degli ambienti.

Il potere del neural rendering, di DLSS 4 e del nuovo transformer model DLSS è mostrato nelle GPU GeForce RTX 50 Series con Zorah, una demo tecnologica rivoluzionaria di NVIDIA.

Personaggi autonomi nei giochi

Le GPU GeForce RTX 50 Series portano capacità AI TOPS leader del settore per alimentare personaggi autonomi nei giochi in parallelo con il rendering del gioco.

NVIDIA introduce una serie di nuove tecnologie NVIDIA ACE che permettono ai personaggi dei giochi di percepire, pianificare e agire come giocatori umani. I personaggi autonomi supportati da ACE sono integrati in PUBG: BATTLEGROUNDS di KRAFTON e nel prossimo gioco di simulazione di vita InZOI, nonché in MIR5 di Wemade Next.

In PUBG, i compagni supportati da NVIDIA ACE pianificano e eseguono azioni strategiche, lavorando dinamicamente con i giocatori umani per garantirne la sopravvivenza. InZOI presenta i personaggi Smart Zoi, che regolano autonomamente i comportamenti in base agli obiettivi di vita e agli eventi di gioco. In MIR5, i boss dei raid, guidati da un modello di linguaggio grande (LLM), adattano le tattiche in base al comportamento del giocatore, creando incontri più dinamici e impegnativi.

Modelli di base AI per PC RTX AI

Per mostrare come gli appassionati di RTX e gli sviluppatori possano utilizzare i microservizi NIM di NVIDIA per costruire agenti e assistenti AI, NVIDIA rilascerà una serie di microservizi NIM e AI Blueprints per PC RTX AI da importanti sviluppatori di modelli come Black Forest Labs, Meta, Mistral e Stability AI.

Gli scenari di utilizzo spaziano da LLM, vision language models, generazione di immagini, dialogo, retrieval-augmented generation, estrazione di PDF e computer vision. I microservizi NIM includono tutti i componenti necessari per eseguire AI su PC e sono ottimizzati per l’utilizzo su tutte le GPU NVIDIA.

Per dimostrare come gli appassionati e gli sviluppatori possano usare NIM per costruire agenti e assistenti AI, NVIDIA ha presentato oggi Project R2X, un avatar PC con capacità visive che può mettere informazioni a disposizione dell’utente, assistere con applicazioni desktop e videoconferenze, leggere e riassumere documenti e molto altro.

Strumenti AI per Creatori

Le GPU GeForce RTX 50 Series potenziano i flussi di lavoro creativi. Le GPU della serie RTX 50 sono le prime GPU consumer a supportare la precisione FP4, raddoppiando le prestazioni nella generazione di immagini AI per modelli come FLUX e permettendo ai modelli generativi di AI di funzionare localmente con un consumo di memoria ridotto rispetto all’hardware di generazione precedente.

L’app NVIDIA Broadcast guadagna due nuove funzionalità beta mosse da AI per i livestreamers: Studio Voice, che migliora l’audio del microfono, e Virtual Key Light, che riillumina i volti per trasmissioni più professionali. Streamlabs sta introducendo l’Intelligent Streaming Assistant, alimentato da NVIDIA ACE e Inworld AI, che agisce come co-presentatore, produttore e assistente tecnico per migliorare gli stream in tempo reale.

Disponibilità

Per gli utenti desktop, la GeForce RTX 5090 con 3.352 AI TOPS e la GeForce RTX 5080 con 1.801 AI TOPS saranno disponibili dal 30 gennaio al prezzo rispettivamente di 1.999$ e 999$.

La GeForce RTX 5070 Ti con 1.406 AI TOPS e la GeForce RTX 5070 con 988 AI TOPS saranno disponibili a partire da febbraio a 749$ e 549$ rispettivamente.