Il sito ufficiale della software house svedese ha annunciato a sorpresa il nuovo Battlefield, confermando che l’FPS è in fase di lavorazione rivelando inoltre il periodo di uscita previsto per il prossimo anno per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

«Sul lungo termine, lo studio è concentrato sul futuro di Battlefield che porteremo ai giocatori nel 2021», spiegano dal team di sviluppo scandinavo.

Prima di tale annuncio, non erano ben chiare quale fossero le tempistiche di Battlefileld 6; addirittura si vociferava di una finestra di lancio prevista per i primi mesi del 2022.

Inoltre, EA ha annunciato che The Battle on Scarif, la cui uscita è prevista per questo mese, sarà l’ultimo aggiornamento di Star Wars Battlefront II, gioco supportato con numerosi contenuti post lancio dopo un debutto molto difficile.