Gli eroi non muoiono mai! Scopri il passato di Overwatch nell’evento Archivi di quest’anno, con un nuovo sistema di ricompense basato sulle Sfide Settimanali e nuove missioni degli Archivi, ora disponibile su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch! Non dimenticarti di connetterti dal 6 al 27 aprile per arricchire la tua collezione con nuovi oggetti cosmetici.

SFIDE SETTIMANALI

Le Sfide Settimanali sono tornate, ma c’è stato un piccolo cambiamento su come ottenere le ricompense!

Nuovo sistema di ricompense Invece di vincere 9 partite, dovrai ottenere stelle giocando I giocatori non devono portare a termine la missione per ottenere stelle Le missioni più difficili forniscono più stelle Ottieni 10/20/30 stelle nelle missioni dell’evento Archivi per sbloccare oggetti cosmetici

Settimana 1 Ottieni stelle doppie nelle missioni di Rivolta Nuclei ardenti – I nemici rilasciano lava alla morte Potenza fragile – I giocatori hanno il 50% di salute in meno e danni aumentati *NUOVO* Barriere impenetrabili – Le barriere nemiche sono invulnerabili Ottieni 10 stelle per sbloccare un’icona e 20 per sbloccare uno spray Ottieni 30 stelle per sbloccare il modello epico Lúcio Corredor

Settimana 2 Ottieni stelle doppie nelle missioni di Ritorsione Assalto chirurgico – Solo i colpi critici infliggono danni Corpo a corpo – I nemici possono essere danneggiati solo se è presente un giocatore nelle vicinanze *NUOVO* Sostegno reciproco – Danneggiare un nemico cura gli altri nemici Ottieni 10 stelle per sbloccare un’icona e 20 per sbloccare uno spray Ottieni 30 stelle per sbloccare il modello epico Zenyatta Sub

Settimana 3 Ottieni stelle doppie nelle missioni di Tempesta imminente Luna di sangue – Nessun eroe di supporto, le cure sono ridotte, ci si cura infliggendo danni Tempesta impetuosa – Alcuni eroi sono infuriati e ucciderli diffonde la furia *NUOVO* Tempesta di danni – I nemici danneggiano i giocatori vicini Ottieni 10 stelle per sbloccare un’icona e 20 per sbloccare uno spray Ottieni 30 stelle per sbloccare il modello epico Mercy Mimetica



NUOVI OGGETTI COSMETICI

5 modelli leggendari Tracer Cavalleria Widowmaker Mousquetaire Soldato-1776 Zarya Polyanitsa Genji Bushi

3 modelli epici

Icone e spray

Trailer “Archivi 2021”: https://youtu.be/BCQEggki_k0

Comunicato Stampa