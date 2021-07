Questo giovedì #GFN è stato davvero carico e stimolante per i nostri membri: tra i 14 nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma, vi sono cinque nuovi lanci di giochi istantanei. I nuovi titoli si uniscono a più di 1.000 giochi già disponibili per lo streaming su GeForce NOW.

In testa alla lista c’è Escape from Naraka. I membri Founders e Priority potranno giocare su GeForce NOW con riflessi e ombre in ray-tracing e con RTX Global Illumination.

Un pacchetto formato da quattro titoli entusiasmanti del pluripremiato studio indipendente britannico Rebellion è in arrivo su GeForce NOW: Evil Genius 2: World Domination, Evil Genius, Battlezone: Combat Commander e Zombie Army 4: Dead War.

Di seguito la lista completa dei 14 titoli in arrivo su GeForce NOW questa settimana:

Infine, i membri potranno viversi un’emozionate avventura iconiche e leggendarie battaglie, giocando a Hell Let Loose di Team17. Il gioco è disponibile in streaming su GeForce NOW.

