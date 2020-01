Durante la fiera di Las Vegas, Creative Technology ha annunciato la nuova Soundbar da home theater sviluppata in collaborazione con Dolby Laboratories, l’SXFI CARRIER.

Grazie all’esperienza all’avanguardia sia di Creative che di Dolby nell’ingegneria audio, nel design e nelle tecnologie dell’audio surround, SXFI CARRIER ridefinisce i limiti di performance che una soundbar compatta può raggiungere. Con solo 880mm in lunghezza, la SXFI CARRIER offre un audio mozzafiato ed è la prima soundbar DASS ad avere un design Dolby personalizzato.

Queste le parole di Mahesh Balakrishnan, Vicepresidente di Dolby Laboratories:

“Siamo entusiasti della collaborazione con Creative e di poter offrire a tutto il mondo questa soundbar unica nel suo genere“

“Gli utenti saranno in grado di vivere un’esperienza Dolby Atmos sbalorditiva grazie all’innovativo design del suono sviluppato da Dolby, progettato per la prima volta con dimensioni così ridotte e compatte.”

SXFI CARRIER è l’erede di X-Fi Sonic Carrier, la pluripremiata meraviglia ingegneristica di Creative, soprannominata dagli esperti del settore come “la soundbar degli dei”. Durante lo sviluppo di SXFI CARRIER è stato necessario organizzare meticolosamente i principi dell’acustica per ottenere prestazioni audio pure, inalterate e potenti in grado di esaltare la capacità di un sistema home theater dal form factor incredibilmente compatto. Il tocco finale è un potente subwoofer wireless da 10 pollici per massimizzare il pieno potenziale della soundbar.

La prima Soundbar con Super X-Fi.

SXFI CARRIER è la prima soundbar con l’olografia per cuffie di Super X-Fi, che ha vinto 15 best-of award durante il CES2019. Super X-Fi è la tecnologia in grado di ricreare l’ambiente sonoro di un sistema di altoparlanti surround di alta qualità in cuffia e lo personalizza con l’intelligenza artificiale per un’esperienza di ascolto naturale. Collegando le cuffie all’output di SXFI CARRIER gli utenti potranno infatti sperimentare l’audio cinematografico con la stessa resa degli speaker: questa funzione è particolarmente utile per la visione di film a tarda notte.

Inoltre, SXFI CARRIER avrà molte soluzioni per la connettività tra cui bluetooth, porte USB-C e USB-A, porte HDMI eARC per un audio ad alta definizione senza compressione e perdita di dati e due ingressi HDMI 2.1, per consentire un suono ricco anche da una fonte video di alta risoluzione 8K.

“SXFI CARRIER è il risultato della collaborazione tra Dolby e Creative e la piena dedizione e l’impegno di entrambe le squadre hanno permesso di oltrepassare il limite raggiungibile dalle soundbar compatte. SXFI CARRIER è in grado di raggiungere lo stesso prestigio di Soinc Carrier ma con la metà dell’ingombro e con minor prezzo. Inoltre, con l’olografia per cuffie Super X-Fi, gli utenti possono godersi l’esperienza Dolby Atmos definitiva anche attraverso le cuffie”

Il lancio di SXFI CARRIER è previsto nel secondo trimestre del 2020 e avrà un prezzo interessante al di sotto dei 1.000 dollari.