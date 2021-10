In occasione di Intel Innovation, Intel ha presentato oggi la famiglia di processori Intel® Core™ di dodicesima generazione con il lancio di sei nuove CPU sbloccate da desktop, compreso il miglior processore da gaming al mondo: l’Intel Core i9-12900K. Con un turbo boost massimo fino a 5,2 GHz e ben 16 core e 24 thread, i nuovi processori da desktop raggiungono nuove vette di prestazioni in campo multi-thread per gli appassionati di gaming e i creatori professionisti di contenuti.

Al completo, la famiglia Intel Core di dodicesima generazione comprenderà 60 processori, su cui si baseranno più di 500 dispositivi prodotti da un’ampia gamma di partner. Come anticipato nel corso dell’Intel Architecture Day 2021, la nuova architettura ibrida ad alte prestazioni, la prima basata sul processo Intel 7, fornisce prestazioni scalabili da 9 a 125 Watt rendendola adatta a ogni segmento di PC, dai laptop ultra-thin-and-light fino ai desktop per appassionati, e tanto altro.

“L’architettura ibrida dei processori Intel Core di dodicesima generazione è resa possibile da una progettazione congiunta di software e hardware che offrirà prestazioni a livelli di leadership per generazioni”, ha affermato Gregory Bryant, executive vice president e general manager, Client Computing Group di Intel. “Iniziamo con Core i9-12900K – nostro fiore all’occhiello e miglior processore di gioco del mondo – e proseguiremo con esperienze ancora più incredibili con il resto della famiglia di dodicesima generazione e oltre”.

Giocare, creare e fare overclocking con i processori unlocked di dodicesima generazione

I sei processori desktop sbloccati presentati oggi sono i primi basati sull’architettura ibrida ad alte prestazioni di Intel, caratterizzata da una combinazione di Performance-core (P-core), il core CPU più performante mai costruito da Intel, ed Efficient-core (E-core), progettati per mantenere elevate prestazioni nei carichi di lavoro multi-thread scalabili.

Intel® Thread Director consente alle due nuove microarchitetture core di lavorare insieme senza soluzione di continuità facendo in modo che il sistema operativo posizioni il thread corretto sul core più appropriato al momento giusto. Intel ha collaborato strettamente con il proprio ecosistema conducendo test estensivi per ottimizzare le prestazioni e la compatibilità. Inoltre, nell’ambito di un rinnovato investimento con la community degli sviluppatori, Intel ha pubblicato dei white paper che offrono una linea guida su come i produttori di software possono ottimizzare le applicazioni per le piattaforme ibride ad alte prestazioni.

“Siamo all’inizio di una nuova era per il PC, guidata dall’introduzione di Windows 11”, ha commentato Panos Panay, executive vice president e chief product officer di Microsoft. “Con Windows 11 e la nuova tecnologia Thread Director di Intel, gli utenti vedranno prestazioni senza precedenti nei loro PC basati sulla famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione”.

La combinazione della nuova architettura ibrida di Intel e della nuova tecnologia di processo Intel 7 offre migliori prestazioni single-thread e multi-thread in grado di abilitare:

Il miglior processore da gaming al mondo : disponibile con un massimo di 16 core e 24 thread, la famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione include il Core i9-12900K, che offre un nuovo livello di esperienza di gioco con tutti i titoli più diffusi. Core i9-12900K fornisce un incredibile miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, compresi un 25% di aumento degli FPS in Troy: A Total War Saga, fino a un +28% di FPS in Hitman 3, e fino a un 23% di FPS in più in Far Cry 6 3 . Rafforzato dalla connettività Intel® Killer™ Wi-Fi 6E per una riduzione fino al 75% della latenza quando si gioca in multitasking 4 , i P-core ad alta frequenza, accoppiati agli E-core che consentono di gestire operazioni in parallelo, consentono di avere fino all’84% in più di fotogrammi al secondo per giocare, fare streaming e registrare simultaneamente 5 .

Un balzo in avanti nelle prestazioni di creazione dei contenuti : gli avanzamenti nelle prestazioni multi-thread, la rapidità di risposta dei P-core e la capacità di trasferire dati a velocità incredibili con le DDR5 abilitano prestazioni ai vertici in ogni tipo di esperienza di creazione di contenuti, tra cui: Photo editing fino al 36% più veloce 6 Video editing fino al 32% più veloce 7 Modellazione 3D fino al 37% più veloce 8 Multi-frame rendering fino al 100% più veloce 9

: gli avanzamenti nelle prestazioni multi-thread, la rapidità di risposta dei P-core e la capacità di trasferire dati a velocità incredibili con le DDR5 abilitano prestazioni ai vertici in ogni tipo di esperienza di creazione di contenuti, tra cui: La migliore esperienza di overclocking10: i nuovi processori offrono strumenti di overclocking ai vertici della categoria con prestazioni elevate e il massimo in termini di personalizzazione, compresa la capacità di fare overclocking sugli Efficient-core e sulla memoria DDR5. Gli appassionati e i gamer possono provare queste nuove funzionalità di overclocking nella più recente Intel® Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. Partendo dal Core i9-12900K, XTU supporterà anche il one-click overclocking con Intel Speed Optimizer per i processori unlocked di dodicesima generazione. Intel ha inoltre presentato Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 con supporto DDR5 che offre profili aggiuntivi, anche riscrivibili, e un aggiustamento flessibile per l’overclocking della memoria.

Abilitazione delle piattaforme desktop con caratteristiche all’avanguardia

I processori per desktop Intel Core di dodicesima generazione offrono prestazioni e funzionalità avanzate al vertice del settore, per offrire esperienze eccezionali di gaming e creazione di contenuti, per il presente e il futuro.

Tra le innovazioni della piattaforma:

primi processori a offrire memoria DDR5 fino a 4800MT/s.

primi processori a offrire PCIe 5.0 (fino a 16 linee), con due volte il throughput I/O su PCIe 4.0, e fino a quattro linee addizionali di supporto PCIe 4.0.

Intel® Smart Cache (L3) fino a 30 MB e 14MB di cache L2 per una maggiore capacità di memoria e latenza ridotta.

Connettività wireless veloce integrate con Intel Killer Wi-Fi 6E, che riunisce il Wi-Fi 6E con una potente tecnologia di rete per gaming volta a minimizzare lag, latenza e perdita di pacchetti 10 .

. Connettività Thunderbolt 4 discreta con cavi universali per collegare dispositivi esterni.

Nuovo chipset Intel® 600 Series

Assieme ai processori Intel Core di dodicesima generazione, Intel lancia il nuovo chipset Intel 600 Series con avanzate caratteristiche di affidabilità e prestazioni. Le nuove linee PCIe Gen 4.0 portano il totale a 28 linee sul chipset, l’USB 3.2 Gen 2×2 integrata fornisce fino al doppio dell’ampiezza di banda, il DMI Gen 4.0 aumenta il throughput da chipset a CPU per accedere rapidamente alle periferiche e alla rete.

Per la prima volta, Intel porta Intel® Volume Management Device (VMD) sui chipset per PC in modo da semplificare il controllo dello storage consentendo il controllo e la gestione diretta delle SSD basate su NVMe dal bus PCIe senza controller RAID addizionali o altri adattatori hardware.

Disponibilità

I processori sbloccati Intel Core di dodicesima generazione per desktop sono disponibili in pre-ordine per gli OEM, partner di canale e rivenditori che partecipano al programma. A partire dal 4 novembre saranno disponibili sul mercato con un’attesa di più di 140 clienti in 30 Paesi che aggiungeranno i processori alle loro linee di prodotto entro la fine dell’anno. I prezzi partono da 264 dollari fino a 589 dollari per i processori unlocked.

Intel prevede di consegnare centinaia di migliaia di processori Intel Core desktop “K” di dodicesima generazione entro la fine dell’anno e più di due milioni entro marzo 2022. Per abilitare le nuove offerte nei segmenti desktop, mobile e business attesi a inizio 2022, Intel consegnerà inoltre 28 delle SKU della famiglia di processori Intel Core di dodicesima generazione ai partner OEM.

Comunicato stampa