Dopo settimane di speculazioni, leak e rumours arriva finalmente l’annuncio ufficiale da parte di AMD sul nuovo processore X3D che vedrà la luce tra pochi giorni. L’azienda di Sunnyvale ha infatti comunicato che il Ryzen 7 9800X3D, successore al pluripremiato e ancora imbattuto in gaming Ryzen 7 7800X3D, sarà disponibile a partire dal 7 Novembre 2024, confermando i leak e facendo chiarezza su quale fosse il primo processore X3D a vedere la luce.

Core/Thread Freq. Base Freq. Boost Cache L2 + L3 TDP MSRP Amazon Ryzen 9 9950X 16/32 4.3 GHz 5.7 GHz 16 MB + 64 MB 170W 599 USD 679€ Ryzen 9 9900X 12/24 4.4 GHz 5.6 GHz 12 MB + 64 MB 120W 469 USD 468€ Ryzen 7 9800X3D 8/16 4.7 GHz 5.2 GHz 8 MB + 96 MB 120W 479 USD – Ryzen 7 7800X3D 8/16 4.2 GHz 5.0 GHz 8 MB + 96 MB 120W 449 USD 485€ Ryzen 7 9700X 8/16 3.8 GHz 5.5 GHz 8 MB + 32 MB 65-105W 329 USD 360€ Ryzen 5 9600X 6/12 3.9 GHz 5.4 GHz 6 MB + 32 MB 65-105W 249 USD 252€

La nuova CPU disporrà di 8 core e 16 thread, basandosi ovviamente sul Ryzen 7 9700X eccezion fatta per la cache 3D che porta la cache L3 totale a ben 96 MB. La differenza sostanziale rispetto alla generazione precedente è la posizione della 3D V-Cache, che stavolta viene posizionata al di sotto del CCD, fattore cruciale per una migliore dissipazione del calore generato che permette di raggiungere frequenze più elevate (5.2 GHz contro 5.0 GHz) e di conseguenza prestazioni maggiori.

AMD non sembra lesinare in quanto a colpi sparati contro Intel, dichiarando che il Ryzen 7 9800X3D è in media l’8% più veloce del 7800X3D e addirittura in media il 20% più veloce del Core Ultra 9 285K dell’azienda di Santa Clara. Stando ad alcune slides trapelate, il nuovo processore porterà un beneficio prestazionale rispetto al predecessore che varia dall’1% in Cyberpunk 2077 fino ad un impressionante 26% in Hogwarts Legacy. Prendendo invece in considerazione il modello di punta della concorrenza, il 285K, il 9800X3D sembra essere dall’1% (in titoli come Black Myth Wukong) al 59% più veloce (in Cyberpunk 2077).

Come se non bastasse, il 9800X3D sarà completamente sbloccato e non prevederà limitazioni sull’overclock a differenza del 7800X3D che va a sostituire, promettendo velocità ancora più alte a coloro che amano fare tweaking, tuning ed overclock.

Nota dolente sembra essere invece il prezzo al lancio, con il Ryzen 7 9800X3D che costerà 479 USD, 30 in più rispetto al 7800X3D e addirittura 10$ in più rispetto al Ryzen 9 9900X.