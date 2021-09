Con un tweet che dissipa ogni dubbio sui rumour circolati negli ultimi giorni (e rapidamente condivisi dai nostri amici di TweakTown):

Again Sabrents pushes capacity limits to the Max with the new Rocket 4 Plus 8TB. Blazing fast storage in extreme capacities! Soon ! pic.twitter.com/58Iv9b0PFO — Sabrent America (@Sabrent) August 30, 2021

ecco che Sabrent annuncia l’arrivo imminente sul mercato dei Rocket 4 Plus dall’astronomica capienza di 8 Terabyte. Non si hanno indiscrezioni sul prezzo e sulle specifiche tecniche, e abbiamo scritto al nostro contatto in Sabrent per avere delucidazioni in merito.

Se il modello da 4 TB (che abbiamo recensito QUI) è indicazione delle prestazioni che potrebbe avere l’SSD NVMe 1.4 Gen4x4 in questione, ci potremmo trovare di fronte ad un SSD da 8 TB capace di leggere e scrivere ad almeno 7000 MB/s. Si tratta ovviamente di speculazioni, ma quando si tratta di innovare, Sabrent non ha mai deluso.

Rimanete sintonizzati nei prossimi giorni per maggiori dettagli!