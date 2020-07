L’Accademia di Scholomance è la nuova espansione dell’acclamato gioco di carte digitale Hearthstone. Nelle sacre sale di questa leggendaria accademia di magia, gli studenti si troveranno di fronte a 135 nuove carte, progettate per introdurre nel gioco sinergie magiche e abbaglianti dimostrazioni di splendore arcano.

Ne L’Accademia di Scholomance, gli studenti si concentreranno su alcune discipline magiche progettate per renderli dei maestri di Hearthstone. Questo curriculum mistico è rappresentato al meglio dalle carte Bi-classe, utilizzabili da due classi e progettate attorno alle meccaniche e alle strategie che queste condividono. Gli studenti Cacciatori e Druidi, hanno un’affinità con le Bestie e apprenderanno nuovi modi per imbrigliare il potere della natura. Ci sono 40 carte Bi-classe ne L’Accademia di Scholomance, inclusi 10 servitori professori Leggendari, uno per ogni abbinamento delle classi.

Per ottenere i voti migliori, gli alunni de L’Accademia di Scholomance dovranno anche imparare a usare al meglio la nuova abilità Impulso Magico. Dopo aver giocato un servitore o un’Arma con Impulso Magico, il successivo lancio di una Magia ne attiverà l’effetto. Inoltre, gli Studi permettono ai giocatori di Rinvenire una carta (ossia selezionare una carta fra una scelta di tre e aggiungerla alla tua mano) immediatamente e ridurre il costo in Mana della prossima carta di quel tipo che giocherai.

A seguire, le parole di J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment:

“Ci piace introdurre novità e meccaniche in Hearthstone, e L’Accademia di Scholomance è una delle espansioni più innovative fino a ora. Questo è Hearthstone ai massimi livelli, e siamo ansiosi di vedere cosa combineranno i giocatori con le nuove carte Bi-classe e tutti gli altri trucchi e strumenti magici che abbiamo aggiunto.”

È possibile pre-acquistareil Mega Pacchetto L’Accademia di Scholomance a 79,99 €, che include 85 buste de L’Accademia di Scholomance, 5 delle quali sono buste Dorate (contenenti solo carte Dorate de L’Accademia di Scholomance), una carta Leggendaria Dorata casuale de L’Accademia di Scholomance, l’eroe Mago Kel’Thuzad, il dorso delle carte Kel’Thuzad e il Pass Locanda, che sblocca extra a tempo limitato per la Battaglia di Hearthstone e fornisce quattro ammissioni all’Arena, utilizzabili nella modalità Arena del gioco. È inoltre disponibile il Pacchetto L’Accademia di Scholomance al prezzo di 49,99 €, che include 55 buste de L’Accademia di Scholomance, una carta Leggendaria Dorata casuale de L’Accademia di Scholomance e il dorso delle carte Kel’Thuzad.

A partire dal 14 luglio, i giocatori potranno effettuare l’accesso per ricevere due copie gratis del servitore Generico Epico Studente Fuori Sede.

Visita il sito ufficiale per ulteriori dettagli.