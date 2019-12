Dopo il gran successo riscontrato con Death Stranding, Hideo Kojima sta iniziando a mettere nero su bianco di quello che sarà il suo prossimo progetto. E la conferma arriva proprio dal suo profilo ufficiale twitter:

«Sto lavorando al prossimo concept mentre in ufficio non c’è nessuno»

mostrando il suo fido portatile sul quale è pronto ad appuntare le idee e, chissà, magari i primi passi del game design document del futuro videogioco.

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo

