Intel ci riprova, rammento come fosse ieri quando Intel pubblicò una serie di slides volte a screditare i processori Ryzen andando a confrontare, come nel 2018 il Ryzen 7 1800X (500 USD) con uno Xeon 6134 (2200 USD)

O quando, l’anno precedente, rilasciò del materiale nel quale definiva il processore i7-7700K incapace di garantire a pieno delle performance in una nuova risoluzione: “12K”, una strana risoluzione non definita, come avviene di solito, come una risoluzione di 11520*6480 (circa 75 MP) ma come una risoluzione di 3 x 3840*2160, ossia 11520*2160 (soli 25 MP), per confronto la risoluzione 4K ha 8.3MP, 5K 14.7MP e 8K 33.2MP.

Il tutto ovviamente venne dimostrato essere completamente falso.

Questa volta ci troviamo in un caso più particolare e maggiormente interessante.

Con le due ultime generazioni di processori AMD ha saputo guadagnare un ottimo margine, dalla fascia bassa allla enthusiast, su tutte le piattaforme, dagli Athlon e le APU fino a ThreadRipper ed Epyc.

Con l’uscita della 4° generazione di processori mobile AMD ha finalmente portato un vento di freschezza nel mercato di laptop e workstation mobili da sempre dominato da Intel tramite l’introduzione dei processori R5 4600H, R7 4800H ed R9 4900H, così come le loro varianti U e HS. Ed ecco qui le incriminate nuove slides di Intel, slides nelle quali Intel ha messo a confronto il processore i7-10750H ed il processore Ryzen 9 4900HS.

Processore Intel i7-10750H Ryzen 9 4900HS CPU Specs 6C/12T 2.6 GHz/5.0 Ghz 8C/16T 3.0 GHz/4.3 Ghz CPU TDP 45 W 35 W GPU RTX 2060 RTX 2060 MQ GPU TDP 95 W 65 W Laptop Specs 15.6″, larghezza 27.7 mm 14″, larghezza 22.2mm

Comparando quindi due processori con 10 W di TDP di differenza (rammentiamo come il TDP è calcolato, da AMD al Boost clock, mentre al Base clock per Intel), con due schede video con 30W di differenza (la prima con specifiche 1005/1560 MHz la seconda 975/1185 MHz), in due laptop con 5mm di differenza di spessore (e quindi di raffreddamento).

Nonostante ciò, come visto nelle slides, reperibili su videocardz.com, il processore non riesce a rivaleggiare nei FPS 1%.

Ancora una volta Intel ha cercato di piegare il marketing a proprio piacimento, rammentando come qualche semestre fa disse che i benchmark non fossero importanti, se solo cercasse di spendere tutta queste energia in nuovi e migliori prodotti, sia lato mobile che desktop, non vi sarebbe alcuna necessità per delle, alquanto dubbiose e fuori luogo, slides.