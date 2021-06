All’Xbox & Bethesda Games Showcase, EA e DICE hanno presentato l’attesissimo trailer di gioco di Battlefield 2042, che può essere guardato sul canale YouTube ufficiale di Battlefield qui, o direttamente a seguire:

Il trailer fornisce un primo sguardo sul gameplay di Battlefield 2042, mostrando l’enorme scala e la distruzione epica su cui è centrato il titolo, oltre a una panoramica sulla gamma di armi, veicoli, gadget e mappe del videogioco.

Nel corso del reveal di Battlefield 2042 all’inizio di questa settimana, il team di DICE ha offerto ai giocatori uno sguardo sulla prima di tre distinte esperienze multiplayer, All-Out Warfare. Questa esperienza include la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento, amate dai fan, che ora includono fino a 128 giocatori su PC e console di nuova generazione, con mappe ricche di condizioni atmosferiche dinamiche, rischiosi pericoli ambientali ed eventi mondiali spettacolari.

Il team di DICE LA rivelerà la seconda esperienza di Battlefield 2042 all’EA PLAY Live il 22 luglio. Questa nuova esperienza, una lettera d’amore ai fan di Battlefield, consiste in un tipo di gioco completamente nuovo, con il quale i fan di lunga data si sentiranno come a casa. La terza esperienza, Hazard Zone, è invece un nuovissimo tipo di gioco a squadre ad alto rischio: una versione moderna dell’esperienza multiplayer che verrà rivelata in modo più dettagliato a ridosso del lancio.

Puoi saperne di più sul mondo di Battlefield 2042 qui.