Vi avevamo parlato, circa una settimana fa, di un imminente aggiornamento utile a risolvere la vulnerabilità Zombieload, un’importante serie di falle di sicurezza presenti sulle CPU Intel.

L’update è stato rilasciato da poche ore da Microsoft e Intel per le varie versioni di Windows 10, già disponibili per il download attraverso il Microsoft Update Catalog.

Da notare che gli aggiornamenti sono disponibili per tutte le versioni di Windows 10 ad eccezione per la versione Windows 10 1511 che, almeno al momento, non ha ricevuto il nuovo microcode.

Inutile ribadire l’elevata importanza delle patch rilasciate i quali dovranno essere scaricati e installati manualmente dagli utenti e non dal Windows Update.

A seguire l’intero elenco degli aggiornamenti con i relativi link delle varie versioni di Windows 10: