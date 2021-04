MSI annuncia la nuova linea di desktop gaming dotati dei processori Intel Core di 11a generazione. Grazie alla nuova architettura Cypress Cove, in grado di aumentare efficienza energetica e prestazioni, si raggiungeranno limiti mai toccati prima. I nuovi setup saranno equipaggiati di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX della serie 30 così da avere un’esperienza di gioco fluida anche su titoli tripla A. In totale sono cinque modelli, dall’ammiraglia MEG Aegis Ti5 alla serie Infinite, passando per il compatto Trident per soddisfare tutte le esigenze dei giocatori italiani.

MEG Aegis 11th Gen – Pronto per il futuro

MEG Aegis Ti5 11th è il primo desktop gaming ad avere un controller frontale integrato completamente personalizzabile. In termini di hardware è configurato fino al processore Intel Core i9-11900K e alla scheda grafica NVIDIA RTX 3090, oltre all’esclusivo design MSI Silent Storm Cooling 4 per la migliore dissipazione.

MEG Trident X 11th / MPG Trident A 11th / MPG Trident 3

Per la serie compatta Trident MSI presenta tre nuovi prodotti: MEG Trident X 11th, MPG Trident A 11th e MPG Trident 3 11th.

MEG Trident X 11th sfida il limite dei desktop gaming montando fino al processore Intel Core i9-11900K e la scheda grafica NVIDIA RTX 3090 in uno chassis di soli 10 litri, con un SSD PCIe Gen 4 integrato e doppia connettività Thunderbolt 4, consentendo ai giocatori di vivere la migliore esperienza di gioco. L’MPG Trident A 11th è appositamente progettato per i giocatori che cercano le prestazioni tenendo sott’occhio il costo: può infatti supportare fino al processore Intel Core i7-11700 e una scheda grafica NVIDIA RTX 3070. Con l’esclusiva tecnologia Silent Storm Cooling 3, il sistema può mantenere alte prestazioni dopo lunghe ore di funzionamento anche sotto pesanti carichi di lavoro.

Destinato al mercato dei giocatori che hanno poco spazio sulla scrivania, l’MPG Trident 3 ha una dimensione di soli 4,7 litri, è dotato di un processore Intel Core i7-11700 e scheda grafica NVIDIA RTX 3060Ti, oltre alla rete wireless WiFi 6E integrata con velocità fino a 2,5 Gbps.

MEG Infinite X 11th / MAG Infinite 11th

MEG Infinite X 11th è appositamente progettato per i giocatori professionisti. Il pannello laterale in vetro è perfettamente abbinato all’illuminazione RGB interna, consentendo ai giocatori di mostrare il loro stile personale. Monta fino al processore Intel Core i9-11900K e una scheda grafica NVIDIA RTX 3090. Con l’esclusivo design di raffreddamento Silent Storm di MSI e il dispositivo di raffreddamento a liquido MSI Core Liquid da 120 mm, i giocatori potranno mantenere le migliori prestazioni in qualsiasi momento senza preoccuparsi del surriscaldamento delle proprie componenti.

La nuova serie di desktop gaming con Intel di 11° generazione e RTX serie 30 saranno disponibili sul mercato italiano per il mese di giugno 2021. Vi lasciamo con le caratteristiche tecniche dei prodotti:

