Le soluzioni MSI della serie Prestige P100 sono adesso progettate con le più recenti e potenti schede grafiche Nvidia GeForce RTX, integrando il supporto ai video in 8K, ray-tracing in tempo reale e lavori di rendering pesanti. I creativi avranno la possibilità di lavorare senza problemi su qualsiasi contenuto hanno in mente.

Inoltre, la serie Prestige P100 è anche certificata Nvidia RTX Studio. Grazie alle memorie SSD e RAM ultra-veloci, al software Creator Center dedicato, alla GPU di ultima generazione e ai più recenti e potenti processori di Intel, si ha una velocità di rendering 26 volte più veloci della media.

MSI, inoltre, ha progettato il monitor Prestige PS341WU, capace di supportare una risoluzione 5K sul suo pannello ultra-wide da 34” con copertura sRGB del 98% e RGB del 100%. Abbinato al desktop P100, il monitor PS341WU garantisce semplicemente la migliore esperienza visiva durante le lunghe sessioni di creazione e di lavoro.