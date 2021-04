MSI rilascerà nel mese di maggio un nuovo aggiornamento BIOS Agesa Combo per tutte le sue schede madri Serie 500 e Serie 400. Come testimonia la mappa seguente, da ora in avanti il BIOS PI V2 1.2.0.2 per schede madri AM4 sarà disponibile fino alla fine di aprile:

Principali novità del nuovo aggiornamento BIOS sono:

Compatibilità ottimizzata su tutte le schede madri AMD serie 500 e serie 400

Migliorata compatibilità dei dispositivi USB

MSI informa che continuerà ad aggiornare costantemente i propri prodotti anche sotto l’aspetto BIOS in modo da migliorare ulteriormente l’esperienza dei propri clienti.