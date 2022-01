Micron Technology, Inc. ha annunciato oggi la disponibilità di grandi quantità di SSD con NAND QLC a 176 layer. Costruito con l’architattura NAND più avanzata, le NAND QLC a 176 layer Micron offrono la densità di archiviazione leader nel settore e prestazioni ottimizzate per un’ampia gamma di applicazioni ad alto contenuto di dati. Progettata per casi d’utilizzo per ambienti cliente e data center, la nuova tecnologia trasformativa NAND di Micron è ora disponibile con l’introduzione dell’SSD 2400, il primo SSD con NAND QLC a 176 layer per applicazioni client. La nuova NAND QLC a 176 layer sarà inoltre incorporata negli SSD consumer Micron Crucial e sarà disponibile come componente per i system integrators.

Le rivoluzionarie NAND QLC a 176 layer Micron offre un numero di livelli e densità senza precedenti per la memoria flash NAND QLC e viene a seguito della consegna da parte di Micron della prima NAND TLC a 176 nel settore. Inoltre, la NAND QLC a 176 layer Micron consente un I/O con velocità superiore del 33% e una latenza di lettura inferiore del 24% rispetto alla soluzione della generazione precedente di Micron. La sua architettura del gate di sostituzione è l’unica archiviazione flash QLC con produzione di massa a combinare tecniche di charge-trap e un design CMOS-under-array. Questi miglioramenti stanno promuovendo l’adozione di SSD QLC nel mercato PC client, il cui utilizzo si prevede che possa triplicare entro il 2023, superando il 35%, raggiungendo circa l’80% di condivisione di bit nel 2025.

“Gli SSD 2400 Micron fanno leva sulla nostra leadership di settore delle NAND a 176 layer per promuovere la transizione all’archiviazione basata su QLC per il mercato client,” ha riferito Jeremy Werner, Vice presidente aziendale e general manager della Storage Business Unit presso Micron. “Promuovendo ulteriormente la nostra leadership nel mercato, ci aspettiamo che il nuovo SSD PCIe 2400 di quarta generazione acceleri notevolmente l’adozione di QLC nei dispositivi client poiché consente maggiori opzioni di progettazione e una capacità più a buon mercato”.

SSD NAND QLC per il computing quotidiano

L’SSD 2400 Micron offre una densità di archiviazione leader nel settore mainstream, un SSD NVMe di valore che consente una soluzione del produttore originale flessibile e offre un’esperienza utente senza compromessi. Grazie alleNAND a 176 layer e alle tecnologie PCIe di quarta generazione, l’SSD raddoppia le prestazioni dell’SSD client di generazione precedente di Micron e offre un tempo di lettura più rapido del 23% per avvii e caricamenti più veloci.

L’SSD 2400 Micron è anche l’unico SSD M.2 da 2 TB 22×30 mm al mondo. Questo fattore di forma restringe lo spazio fisico richiesto del 63% se confrontato con il fattore di forma M.2 22×80 mm, fornendo una flessibilità di progettazione e rendendo l’unità ideale per progettazioni di computer portatili piccoli e mobili. È inoltre disponibile nei fattori di forma M.2 22×42 mm e 22×80 mm, il tutto con un firmware in comune al fine di ridurre gli sforzi di qualificazione della progettazione.

L’SSD 2400 offre una solida esperienza utente in diversi casi di utilizzo consentiti in parte dalla tecnologia di buffer di memoria Host Micron che offre all’host la flessibilità di ottimizzare le prestazioni. L’SSD offre un basso consumo energetico per il computing quotidiano e non connesso, con il consumo energetico di attività ridotto del 50% rispetto alla soluzione della generazione precedente di Micron. L’SSD 2400 Micron è progettata per soddisfare i requisiti Intel Project Athena e consente oltre nove ore di durata della batteria realistica su computer portatili, anche con display ad alta definizione.