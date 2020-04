Nelle scorse ore, Microsoft ha rilasciato i requisiti minimi e consigliati per Microsoft Flight Simulator.

Dall’immagine qui sopra possiamo notare che la configurazione minima dovrà essere dotata di processore AMD Ryzen 3 1200 o Intel i5 4460, 8 GB di RAM e 150 GB di spazio libero su hard disk. Per una qualità superiore, tuttavia, sarà necessario possedere una scheda grafica AMD Radeon RX 590 o NVIDIA GeForce 970, oltre ad una connessione Internet a 20 Mbit.

Per sfruttare a pieno le potenzialità del simulatore di volo e godere al massimo del dettaglio tutti gli scenari che il titolo ci mostrerà su monitor, sarà necessario avere in possesso un PC che abbia almeno una CPU Intel i7 9800X o AMD Ryzen 7 Pro 2700X, 32 GB di RAM ed una GPU AMD Radeon VII o NVIDIA GeForce RTX 2080, oltre ad fatto di installare il titolo su un veloce SSD. Queste specifiche si riferiscono ad una risoluzione 4K (3840 x 2160) a dettagli alti.

Microsoft Flight Simulator, come suggerisce il nome, è un simulatore che vuole puntare su un’esperienza di volo virtuale il più realistica possibile, sia a livello di gameplay sia a livello visivo, come lo dimostrano queste immagini. Per arricchire l’offerta, Microsoft proporrà anche la possibilità di creare un nostro piano di volo completamente personalizzato, senza seguire rotte specifiche, il che significa che potremo volare in qualsiasi località del mondo reale, che sarà riprodotto in tutti i suoi aeroporti.

Il titolo sarà rilasciato nel corso del 2020 su Windows PC e Xbox.