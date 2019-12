Approdano in Italia due nuovi laptop MSI realizzati per soddisfare al meglio le esigenze dei professionisti della creatività e, al contempo, non pesare sul budget.

Denominati Creator 15M e 17M, entrambi sono basati sui potenti processori della serie H e assicurano il perfetto equilibrio tra efficienza e portabilità e vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta di laptop MSI dedicata ai creativi.

Le specifiche tecniche parlano di CPU Intel Core i7 di nona generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 o GTX 1660 Ti. L’elegante telaio color grigio siderale realizzato in alluminio conferisce un livello di robustezza di grado militare e al contempo un peso contenuto di soli 1,8 kg per il Creator 15M, e poco più di 2 kg per il 17M.

Sul fronte display, l’esclusiva tecnologia di calibrazione True Color assicura i più elevati livelli di fedeltà e accuratezza di visualizzazione dei colori, che è prossima al 100% dello spazio colore sRGB. Per quanto riguarda le doti audio, non potranno che rimanerne particolarmente sorpresi anche gli aspiranti DJ, che avranno modo di sperimentare la straordinaria qualità certificata Nahimic e Hi-Res.

I nuovi Creator 15M e 17M sono già in vendita in Italia in alcune configurazioni con prezzi a partire da 1849 Euro IVA compresa.