Oggi Instagram annuncia alcuni aggiornamenti in materia di sicurezza: nuove funzionalità pensate per mantenere la comunità al sicuro e protetta da abusi.

Alcuni recenti e sgradevoli episodi verificatisi durante le Olimpiadi hanno rimesso al centro l’importanza del benessere mentale contro le pressioni e gli abusi e, con il campionato di calcio a breve in partenza, crediamo che questo sia il momento perfetto per condividere queste novità.

Gli aggiornamenti comprendono:



Il lancio globale di Limiti , una nuova funzione facile da attivare, che nasconde automaticamente i commenti e le richieste nei DM di persone che non ti seguono o ti seguono solo da poco. Questo è particolarmente utile per i personaggi pubblici che spesso subiscono abusi nei commenti o nei DM;

, una nuova funzione facile da attivare, che nasconde automaticamente i commenti e le richieste nei DM di persone che non ti seguono o ti seguono solo da poco. Questo è particolarmente utile per i personaggi pubblici che spesso subiscono abusi nei commenti o nei DM; Notifiche più severe per le persone che cercano di pubblicare commenti potenzialmente offensivi . Ci siamo resi conto che questi avvertimenti scoraggiano davvero le persone dal postare qualcosa di offensivo;

. Ci siamo resi conto che questi avvertimenti scoraggiano davvero le persone dal postare qualcosa di offensivo; Il lancio globale di Hidden Words, una funzione opt-in rilasciata già in diversi paesi all’inizio di quest’anno, che filtra automaticamente i commenti offensivi ricevuti via DM in una cartella nascosta, offrendo la possibilità di non vederli.

“Sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare nel campo della sicurezza ed ecco perché Instagram continua a collaborare con i partner del settore, i governi locali e le ONG per sradicare l’odio sia online sia offline. Speriamo che queste nuove funzionalità possano contribuire a far sì che l’esperienza di tutti i membri della nostra comunità sia sempre più protetta e al sicuro da contenuti offensivi. “

