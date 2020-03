NVIDIA lavora senza sosta per far progredire gli sviluppi in ambito grafico e di gaming con l’obiettivo di stimolare gli sviluppatori a creare e implementare nuove avvincenti funzionalità come il ray tracing, NVIDIA DLSS e shading.

L’ultima suite di strumenti NVIDIA lascia spazio alla creatività degli sviluppatori

Grazie al nostro costante impegno per facilitare gli sviluppatori nell’aggiunta di funzionalità grafiche di nuova generazione, NVIDIA ha rilasciato oggi una nuova suite di strumenti, tra cui:

NVIDIA RTXGI SDK- L’SDK RTX Global Illumination (RTXGI) fornisce agli sviluppatori soluzioni scalabili per elaborare nuove modalità di illuminazione indiretta multi-bounce in tempi brevi, che non fa soffrire la luminosità del sistema e che abbatte il costo per frame. RTXGI è supportato su qualsiasi GPU abilitata DXR ed è un punto di partenza ideale che unisce i benefici del ray tracing ai loro strumenti, conoscenze e capacità.

NVIDIA Texture Tools Exporter – NVIDIA Texture Tools Exporter utilizza CUDA per ottimizzare le texture dei meccanismi di gioco e delle altre applicazioni. È disponibile come strumento autonomo o come plug-in di Adobe Photoshop per sviluppatori e artisti.

Nuovi strumenti di lavoro anche per gli sviluppatori Vulkan

NVIDIA adotta lo standard API anche per Vulkan. Ad oggi, NVIDIA ha aggiunto il supporto Vulkan a due dei suoi strumenti di sviluppo più popolari.

Nsight Aftermath è ora disponibile per la prima volta su Vulkan.

Nsight Aftermath sarà disponibile tramite un aggiornamento SDK insieme al supporto di Nsight Graphics per la visualizzazione dei nuovi dump crash della GPU Vulkan.

Nsight Graphics: GPU Trace ha dimostrato di essere uno degli strumenti più preziosi per gli sviluppatori che operano su DirectX e oggi NVIDIA fornisce agli sviluppatori Vulkan con GPU Trace, un profiler operativo che fornisce unità metriche hardware e informazioni dettagliate sulle tempistiche.

