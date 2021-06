NZXT arricchisce il suo catalogo di motherboard con la nuova N7 Z590. La NZXT N7 Z590 porta il design elegante e la facilità di assemblaggio anche al nuovo chipset di Intel, supportando le CPU Rocket Lake di 11^ generazione di Intel, il PCIe di quarta generazione e gli ultimi standard di connettività wireless che includono Wi-Fi 6e e Bluetooth V5.1. La N7 Z590 include funzionalità chiave per la gestione dei controller RGB e ventole, consentendo il controllo intuitivo di quattro canali di illuminazione RGB e sette canali ventola tramite il Software NZXT CAM. Sono supportati accessori di illuminazione di tutti i produttori. La cover in metallo è disponibile in bianco o nero per un look unico, capace di fondersi con grazia e armonia in qualsiasi Chassis NZXT Serie H.

La NZXT N7 Z590 è disponibile al prezzo di $279.99. Specifiche Tecniche