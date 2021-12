NZXT ha annunciato oggi di aver ottenuto un investimento strategico di circa 100 milioni di dollari da parte di Francisco Partners, uno dei maggiori fondi d’investimento internazionali specializzato nel settore tecnologico. Questo investimento consentirà a NZXT di portare maggiore esperienza dirigenziale, ampliare il proprio catalogo con nuove categorie hardware, espandere l’offerta diretta al consumatore in nuovi mercati internazionali, investire ulteriormente nella community e sulla crescita del marchio NZXT.

Oltre a Francisco Partners, gli investitori strategici di NZXT includono numerosi altri leader e imprenditori di svariati settori, a conferma di come il PC gaming connetta mondi tra loro molto diversi. Alcuni degli investitori (la lista non è completa) sono:

Kevin Lin – Co-fondatore di Twitch

Vanessa Dew – Co-fondatore e CSO di Health-Ade Kombucha

Patrick Lee – Co-fondatore di Rotten Tomatoes

James Lin – Co-fondatore di CrunchyRoll

Eddie Hartman – Co-fondatore di LegalZoom

James Park – Co-fondatore e CEO di Fitbit, Inc.

Kevin Ma – Fondatore di Hypebeast

Michael Chen – Co-fondatore e presidente di Pokeworks

“Da sempre abbiamo messo al primo posto la nostra community e le sue necessità. Mentre il settore e il mondo intero si sono evoluti intorno a noi, abbiamo capito che era giunto il momento di trovare una guida strategica e investire maggiormente in tutto ciò che la nostra community ci ha chiesto,” ha dichiarato Johnny Hou, CEO di NZXT. “Il record di successi e l’esperienza di Francisco Partners nell’aiutare le società tecnologiche nella loro evoluzione lo rendono il partner perfetto per noi. Non vediamo l’ora di lavorare con il loro team perchè, non solo capiscono le sfide che dobbiamo affrontare e quali sono le nostre priorità ma, fatto ancora più importante, sono concentrati come noi sulla nostra community.”

L’investimento prevede che Hou rimarrà l’azionista di maggioranza e manterrà il controllo della società e delle operazioni. Alan Ni di Francisco Partners si unirà al consiglio di amministrazione di NZXT.

“Sotto la visionaria leadership di Johnny, NZXT è diventata un’azienda leader e innovatrice nel settore del PC gaming, con prodotti creati per rendere il gioco su PC più accessibile a tutta la community di videogiocatori,” ha dichiarato Alan Ni, a capo degli investimenti sul mercato consumer internet presso Francisco Partners. “Siamo emozionati di essere partner di Johnny e l’intero team in questa nuova fase di crescita di NZXT, e non vediamo l’ora di aiutarli a sviluppare gli affari e a introdurre nuovi prodotti, creati per rispondere alle necessità dei giocatori in tutto il mondo.”

NZXT continuerà a lavorare per garantire ai giocatori la perfetta esperienza di gioco su PC, con prodotti di altissima qualità che includono case, sistemi di raffreddamento, ventole e accessori come il nuovo microfono Capsule. La società continuerà a offrire agli appassionati giocatori su PC l’opportunità di acquistare computer personalizzati o pre-assemblati, oltre al Kit BLD NZXT per i neofiti dell’assemblaggio. Il kit BLD include tutti i componenti, strumenti e le istruzioni necessarie per chi si approccia per la prima volta al mondo del PC gaming e vuole farlo con le proprie mani. Con il Kit di assemblaggio BLD, oltre a una crescente selezione di configurazioni e servizi di assistenza, NZXT ha ora soluzioni adatte a tutti i livelli di esperienza, rendendo il PC gaming il più accessibile di sempre a tutti i giocatori.

