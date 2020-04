Il nuovo eroe di Overwatch è ora disponibile assieme alla nuova modalità competitiva in Arcade.

Carica moduli abilità aggiuntivi e gioca con Echo, il nuovo robot evolutivo ed eroe d’attacco, su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch! Dai un’occhiata alle sue abilità e ai relativi materiali qui sotto, poi visita la pagina ufficiale dell’eroe per saperne di più: https://playoverwatch.com/it-it/heroes/echo/

ECHO – ABILITÀ

Colpo Triplo (fuoco primario) – Echo spara tre colpi contemporaneamente, seguendo uno schema triangolare.

Bombe Adesive (fuoco secondario) – Echo lancia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo.

Volo (Maiusc) – Echo si lancia in avanti per poi librarsi in volo.

Raggio Focalizzante (E) – Echo emette un raggio per alcuni secondi, infliggendo danni ingenti ai bersagli con meno di metà salute.

Duplicazione (Ultra) – Echo diventa una copia di un eroe nemico bersaglio, ottenendo accesso alle sue abilità.

Planata (Passiva) – Echo può planare durante la caduta.

ECHO – MATERIALI

Condividi il video di lancio di Echo: https://www.youtube.com/watch?v=I62GiayJf5M

Scarica gli screenshot di Echo: https://blizzard.gamespress.com/Hero-32—Echo-Screenshots

Scarica le illustrazioni di Echo: https://blizzard.gamespress.com/Hero-32—Echo-Concept-Art

Dai un’occhiata al video delle origini: https://youtu.be/P98SfwUTGEM

CODA APERTA COMPETITIVA

La nuova modalità competitiva, chiamata coda aperta competitiva, è approdata in Arcade e sarà disponibile per circa quattro settimane. Questa modalità utilizza le normali regole della modalità competitiva, inclusi la selezione eroi e il limite di un eroe, ma non ha restrizioni di ruolo o coda ruoli.

Da segnalare che, a causa del lockdown dovuto al Coronavirus, per Echo alcune lingue tra cui l’italiano non saranno presenti nel momento in cui l’eroe sarà live. La localizzazione arriverà più avanti.