NVIDIA annuncia oggi l’aggiunta di NVIDIA Reflex in Overwatch: tutti i giocatori in possesso di una GPU GeForce potranno beneficiare di questa tecnologia a partire da ora. NVIDIA Reflex permette di ridurre la latenza del sistema per migliorare ulteriormente la competitività dei giocatori, consentendo loro di individuare i bersagli più velocemente e reagire più rapidamente aumentando la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex nelle impostazioni del gioco.

“NVIDIA Reflex è una vera svolta per il gioco, con una latenza di sistema fino al 50% inferiore” afferma John Lafleur, Overwatch Technical Director.

Dopo alcune settimane di test nel server pubblico, NVIDIA Reflex è oggi disponibile sulla versione live di Overwatch, riducendo la latenza di sistema fino al 50% per un’esperienza significativamente più reattiva.

Avere a disposizione uno strumento che possa apportare miglioramenti di una frazione di secondo nell’individuazione dei nemici può fare la differenza tra vincere o perdere e NVDIA Reflex è lo strumento giusto. Attraverso la riduzione della latenza di sistema per i giocatori di Overwatch, Reflex garantisce la migliore esperienza per tutti i giocatori indipendentemente dal personaggio, dalle abilità o dalle armi utilizzate.

Reflex in arrivo anche per Rust e Ghostrunner

NVIDIA annuncia che altri due giochi godranno presto della tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex.

Rust – Il fenomenale successo di Facepunch Studios

Ghostrunner – il gioco d’azione ninja futuristico di One More Level

“In Rust tutti ti vogliono morto, la riduzione della latenza con Reflex ti assicurerà un vantaggio rispetto ai nemici. È davvero semplice, tanto quanto lo è abilitare Reflex attraverso il menu delle opzioni”, afferma Helk, Rust’s Project Lead, Designer & Programmer.

NVIDIA Reflex continua con le ottimizzazioni

Tra i miglioramenti legati a NVIDIA Reflex:

Un nuovo miglioramento della modalità ‘Boost’ che può ridurre la latenza in alcuni scenari legati alla CPU.

Fortnite ha scelto di adottare l’ottimizzazione e i giocatori possono ora riscontrare fino al 15% di riduzione della latenza in questi scenari legati alla CPU.

Valorant rilascerà il suo aggiornamento nella prossima patch. I primi test mostrano un miglioramento del 10-15% negli scenari legati alla CPU.

Introduzione di quattro nuovi mouse compatibili con Reflex Latency Analyzer, tra cui:

ASUS ROG KERIS CABLATO

ASUS ROG KERIS WIRELESS

CORSAIR SABRE PRO CHAMPION SERIES

CORSAIR SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES

Tre produttori di mouse hanno rilasciato aggiornamenti del firmware per abilitare il Reflex Latency Analyzer, tra cui:

AOPEN Fire Legend GM310

Acer Predator Cestus 350

Razer Deathadder v2 Pro

Acer ha rilasciato il nuovo monitor Predator X25 360Hz dotato di Reflex Latency Analyzer

L’applicazione di GeForce Experience di NVIDIA è stata aggiornata per includere diverse funzionalità richieste dagli utenti, tra cui:

La possibilità di registrare tutti i dati di monitoraggio delle prestazioni in un file CSV – inclusi FPS e statistiche di latenza da Reflex Latency Analyzer.

La possibilità di scegliere il numero di campioni che Reflex Latency Analyzer utilizzerà per la media.

L’aggiunta dell’utilizzo della GPU al set di metriche di latenza per aiutare a identificare facilmente quando un gioco è legato alla CPU o alla GPU.

Comunicato stampa