Rinviato a causa dei disordini in USA, il Reveal Showcase dedicato a Playstation 5 è stato trasmesso in streaming, alle 22.00 ora italiana, nella giornata di ieri, 11 giugno, mostrando in primis i giochi in arrivo su PS5 e infine il tanto atteso (doppio) design della console la quale, ricordiamo, vedrà la luce a fine anno.

Quindi, due le varianti mostrate durante la conferenza: la versione con lettore ottico Blu-ray 4K UHD e la versione Digital Edition. Quest’ultima, come è facile intuire, supporterà solo i giochi acquistati dal PS Store ma, sicuramente, si farà apprezzare per un design più simmetrico rispetto alla versione “classica”.

Riguardo ai giochi, tra i titoli di spicco notiamo Spiderman Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Deamon’s Souls, Resident Evil 8, Horizon: Forbidden West.